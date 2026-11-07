Huthi: Tote bei Luftangriffen auf Jemens Hauptstadt Sanaa

SANAA (dpa-AFX) - Bei Luftangriffen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind nach Angaben der Huthi mindestens 22 Menschen getötet worden. Der Huthi-nahe TV-Sender Al-Masirah berichtete, dass es sich bei den meisten der Opfer um Frauen und Kinder handele. Mindestens 30 weitere Personen seien verletzt worden. Der Sender berief sich auf einen Vertreter eines örtlichen Krankenhauses und schrieb die Angriffe Saudi-Arabien zu.

Auch die von der Miliz kontrollierte Nachrichtenagentur Saba berichtete von erneuten Angriffen auf Wohnhäuser und Rettungskräfte in dem Gebiet, nannte jedoch keine Opferzahlen. Eine Stellungnahme der Militärkoalition oder Saudi-Arabiens gab es zunächst nicht.

Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die Huthi-Rebellen im Jemen. Saudi-Arabien unterstützt die international anerkannte Regierung des Bürgerkriegslandes. Der Konflikt im Jemen hat sich im Zuge des Iran-Krieges verschärft. Zuletzt haben die Huthi ihre Angriffe auch auf das Nachbarland Saudi-Arabien selbst verstärkt. Zu den Zielen gehörten dabei unter anderem Flughäfen und Ölanlagen./arj/DP/mis