Spannende Titel finden

Nur 18 aus fast 1.900 Aktien bestehen diesen Test

onvista · Uhr

Wie finden sich eigentlich interessante Aktien? Mit den richtigen Filtern. Wie ein solches Screening aussehen könnte - und auf welche unbekannten Titel man dabei stößt - liest du hier.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Jemand analysiert Kursdaten am Computer.
Quelle: Adobe.com/Bill Gallery
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Dieser Beitrag ist Teil des Schlusskurs-Newsletters. Der Newsletter kommt jeden Freitag direkt in dein Postfach. Mit einem Klick auf den Button kannst du ihn kostenlos abonnieren.

Schlusskurs-Newsletter abonnieren

Vergangenen Monat hatte ich ein interessantes Déjà-vu. Für einen Artikel bei onvista habe ich deutsche Aktien nach drei Kriterien gefiltert: Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent pro Jahr in den vergangenen fünf Jahren, eine Marge vor Steuern und Zinsen von mehr als 25 Prozent und netto keine Finanzschulden.

Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28.10.2026 · 12:41 Uhr · onvista
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen

Ganze sieben (!) von derzeit 434 an der Leitbörse Xetra notierten Aktien erfüllen laut Datenanbieter Tikr diese Kriterien derzeit. Und davon wiederum haben fünf einen für deutsche Verhältnisse ordentlichen Börsenwert von zumindest 500 Millionen Euro; mein viertes Kriterium.

Mein Déjà-vu dabei: Mit vier dieser fünf hatte ich mich schon befasst, als ich noch für die WirtschaftsWoche gearbeitet habe (2015 bis 2023) – und bei dreien sogar den jeweiligen CEO mal zum Interview getroffen. Schon damals habe ich gerne solche Screenings gemacht und bin auf diese Weise immer wieder auf interessante Aktien gestoßen.

Für dich habe ich nun denselben Screen, den ich in meinem Text über deutsche Aktien habe laufen lassen, mal auf sieben andere europäische Börsen ausgeweitet. Das Ergebnis siehst du in der Grafik oben: Von 1.897 Aktien, die an diesen Börsen notiert sind, erfüllen nur 18 alle Kriterien – sind also schuldenfrei, profitabel, wachstumsstark und mindestens 500 Millionen Euro schwer.

Klar, ASML, Hermès oder Adyen kennst du sicher. Aber mal Hand aufs Herz: Hast du auch schon von der VZ Holding, Dottikon oder Philogen gehört? Eben. Ich finde solche Screens daher immer sehr interessant als Ausgangspunkt für Recherchen zu neuen Aktien.

Dieser Beitrag ist Teil des Schlusskurs-Newsletters. Der Newsletter kommt jeden Freitag direkt in dein Postfach. Mit einem Klick auf den Button kannst du ihn kostenlos abonnieren.

Schlusskurs-Newsletter abonnieren
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
Adyen
Hermès
ASML Holding (ADR)
Philogen
VZ Holding
Dottikon ES

Das könnte dich auch interessieren

Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Claude App-Symbol von Anthropic auf einem Smartphone-Display
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
Google-Schriftzug und Logo-Skulptur am Googleplex in Silicon Valley, Kalifornien
Dax Chartanalyse 06.11.2026
Dax ringt um 26.000 Punkte – Diese Marken entscheidengestern, 10:01 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot03. Nov. · onvista
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depot
Dax Chartanalyse 04.11.2026
Dax vor Ausbruch: US-Midterms liefern neuen Antrieb04. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen