Nur 18 aus fast 1.900 Aktien bestehen diesen Test

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Vergangenen Monat hatte ich ein interessantes Déjà-vu. Für einen Artikel bei onvista habe ich deutsche Aktien nach drei Kriterien gefiltert: Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent pro Jahr in den vergangenen fünf Jahren, eine Marge vor Steuern und Zinsen von mehr als 25 Prozent und netto keine Finanzschulden.

Ganze sieben (!) von derzeit 434 an der Leitbörse Xetra notierten Aktien erfüllen laut Datenanbieter Tikr diese Kriterien derzeit. Und davon wiederum haben fünf einen für deutsche Verhältnisse ordentlichen Börsenwert von zumindest 500 Millionen Euro; mein viertes Kriterium.

Mein Déjà-vu dabei: Mit vier dieser fünf hatte ich mich schon befasst, als ich noch für die WirtschaftsWoche gearbeitet habe (2015 bis 2023) – und bei dreien sogar den jeweiligen CEO mal zum Interview getroffen. Schon damals habe ich gerne solche Screenings gemacht und bin auf diese Weise immer wieder auf interessante Aktien gestoßen.

Für dich habe ich nun denselben Screen, den ich in meinem Text über deutsche Aktien habe laufen lassen, mal auf sieben andere europäische Börsen ausgeweitet. Das Ergebnis siehst du in der Grafik oben: Von 1.897 Aktien, die an diesen Börsen notiert sind, erfüllen nur 18 alle Kriterien – sind also schuldenfrei, profitabel, wachstumsstark und mindestens 500 Millionen Euro schwer.

Klar, ASML, Hermès oder Adyen kennst du sicher. Aber mal Hand aufs Herz: Hast du auch schon von der VZ Holding, Dottikon oder Philogen gehört? Eben. Ich finde solche Screens daher immer sehr interessant als Ausgangspunkt für Recherchen zu neuen Aktien.

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