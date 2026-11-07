Rheinmetall: Rekordgewinn – warum stürzt die Aktie 16 % ab?

Rheinmetall Aktie: Vom DAX-Star zum Sorgenkind – kommt jetzt die Wende?









Rheinmetall liefert beeindruckende Geschäftszahlen – und wird an der Börse dennoch massiv abgestraft! Der Düsseldorfer Rüstungskonzern steigert seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 deutlich und verbessert das operative Ergebnis um rund 62 Prozent auf 553 Millionen Euro. Auch die operative Marge erreicht mit 17,5 Prozent ein hohes Niveau. Doch statt die starken Zahlen zu feiern, schicken Anleger die Aktie auf Talfahrt: Am 5. November verliert Rheinmetall rund 16 Prozent und markiert bei 818,70 Euro ein neues Jahrestief. Von den Höchstständen hat sich der Börsenwert damit mehr als halbiert. Was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, offenbart bei genauerer Betrachtung eine entscheidende Schwachstelle der bisherigen Wachstumsstory.





Denn während die Nachfrage nach Rüstungsgütern weiterhin hoch ist und sich der Rheinmetall-Backlog auf rund 78 Milliarden Euro beläuft, gerät die Umsetzung wichtiger Großprojekte ins Stocken. Besonders die Verzögerung beim milliardenschweren Boxer-Projekt Arminius sorgt für Unsicherheit. Gleichzeitig eröffnen Flugabwehrsysteme, Drohnentechnologien, Satellitenaufklärung und das wachsende Marinegeschäft neue Perspektiven. Wie nachhaltig ist der Wachstumskurs wirklich? Und ist die Aktie nach dem dramatischen Kursrutsch inzwischen attraktiver bewertet oder unterschätzen Anleger weiterhin die Risiken? In unserer aktuellen Ausgabe von „Aktien im Fokus“ analysieren wir die neuesten Quartalszahlen, die gesenkte Prognose, die Bewertung und die charttechnische Lage. Eine spannende Bestandsaufnahme zu einer der meistdiskutierten deutschen Aktien!









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