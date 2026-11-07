US-Regierung gibt im Streit um Wähler in Kalifornien auf

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Nach einem klaren Wahlausgang und Niederlagen vor Gericht gibt die Regierung von US-Präsident Donald Trump im Rechtsstreit um 20.000 Wähler in Kalifornien auf. Das US-Justizministerium zog seine Klage zurück, wie aus einem Antrag vor Gericht hervorgeht.

Der Vorstoß sollte erreichen, dass Briefwahlstimmzettel gesondert aufbewahrt werden, die von aus Sicht der Behörde mutmaßlich nicht wahlberechtigten Menschen eingeschickt wurden. Die Stimmzettel sollten nach Willen des Ministeriums nicht in Auszählungen einfließen, bis die Identitäten geklärt würden. Gerichte wiesen die Forderung vor der Wahl diese Woche zurück.

In Kalifornien wurde neben den Sitzen im Repräsentantenhaus unter anderem auch über die Neubesetzung des Gouverneurspostens entschieden. Der Demokrat Xavier Becerra setzte sich mit großem Vorsprung vor Steve Hilton durch, der für die Republikaner von Trump antrat.

Das US-Justizministerium hatte Kalifornien nach eigenen Angaben verdächtigt, rund 20.000 Menschen zu den Parlamentswahlen zugelassen zu haben, die keine Staatsbürger seien./so/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen