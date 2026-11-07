Warum Europas Aktien vor einer Renaissance stehen

Köln, Anfang November. Im Schatten des Doms habe ich Robert Halver getroffen, den Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Er kam gerade von einem Vortrag und ich hatte das Mikrofon dabei – für die 25. Ausgabe von meinem Podcast „Frankfurter Aktientalk“. Meine Ausgangsfrage war einfach: Stecken in Europas Value-Aktien die ungeschliffenen Diamanten? Seine Antwort auch: „Ja, definitiv."

Die Krisen sind real, der Untergang ist es nicht

An Sorgen fehlt es nicht. Ölpreis, Iran-Krieg, steigende Anleiherenditen, ein Frankreich ohne stabile Regierung, eine Berliner Wirtschaftspolitik ohne großen Wurf. Die Liste ist lang und die Untergangspropheten haben Hochkonjunktur.

Halver hält dagegen. Seit 2008 haben wir Krise auf Krise erlebt – „so richtig schlimm" sei es am Aktienmarkt nie geworden. Sein Argument: Die Notenbanken lassen das System nicht fallen. Zur Not kaufen sie wieder Anleihen. „Das ist die Vollkaskoversicherung für mich."

Man muss das nicht schön finden. Aber man muss es einpreisen. Oder in Halvers Worten: Wenn der politische Makrokosmos nicht stimmt, muss der Mikrokosmos stimmen. Also die Unternehmen.

Die KI-Party wird erwachsen

Die vergangenen Jahre gehörten einer kleinen Gruppe von KI-Konzernen. Halver nennt das treffend eine „Klumpen-Chance". Diese Phase ist vorbei. Die Branche kommt „aus der schönen Kinderzeit in die Pubertät" – und jetzt wird neu sortiert.

Wen meine ich damit? Die günstig bewerteten Unternehmen, die KI nutzen, um produktiver zu werden. Und davon gibt es in Europa reichlich.

Ich habe es im Gespräch ganz offen gesagt: Bei Geschäftsmodell, Bewertung und Planbarkeit der Erträge fühle ich mich in diesen Werten deutlich wohler, als jetzt noch auf den schon sehr schnell fahrenden KI-Zug aufzuspringen. Wer heute noch einsteigt, fragt sich vor allem eines: Bin ich noch irgendwie dabei? Das ist keine Anlagestrategie. Das ist Angst, etwas zu verpassen.

Das Szenario für 2027

Halvers Fahrplan für Europa ist klar. Nach den US-Zwischenwahlen arrangieren sich Washington und Teheran. Der Ölpreis kommt ein Stück herunter. Und im Frühjahr hilft die Statistik: Im März lag der Ölpreis bei 120 Dollar. Im Vorjahresvergleich sinkt die Inflation dann fast von selbst.

Die Folge: Die Angst vor Zinserhöhungen verschwindet. Die EZB erhöht höchstens noch einmal – und spielt dann auf Zeit. Der Markt wird breiter. „Europa hat im nächsten Jahr eine Renaissance. "Und die schwache Konjunktur? Für die Börse zweitrangig. Die großen europäischen Konzerne verdienen ihr Geld weltweit.

Ungeschliffene Diamanten im MDax

Am spannendsten finde ich die zweite Reihe. Der MDax ist in den vergangenen Jahren schlecht gelaufen. Die Bewertungen liegen historisch niedrig. Halver: „Im MDax haben wir viele Werte, das sind ungeschliffene Diamanten." Sobald die großen Algorithmen die europäischen Nebenwerte entdecken, kommt dort richtig Schwung rein.

Erste Zeichen sind da. Große amerikanische Häuser erwärmen sich wieder für Europa. Viele Anleger glauben noch immer, sie hätten ein verrostetes Fahrrad im Keller stehen. Halver widerspricht: „Es ist ein schöner alter Mercedes, Porsche, Audi oder BMW." Man muss ihn nur aus der Garage holen.

Wo der Optimismus endet

Blind optimistisch ist Halver nicht. Frankreich nennt er „im Augenblick unregierbar". Mehr Gemeinschaftsanleihen machen Deutschland zum Rückversicherer für Paris – mit steigenden Prämien über höhere Renditen. Und am Standort Deutschland reicht ein Konjunkturpaket ohne bessere Rahmenbedingungen nicht. Halvers Bild: „wie Melonen in der Wüste anbauen". Gebraucht wird eine Kernsanierung bei Energie, Bürokratie, Steuern und Arbeitsrecht. Nicht kleckern. Klotzen.

Für den Aktienanleger ist das kein Widerspruch. Die Volkswirtschaft schwächelt. Viele Unternehmen nicht.

Was bedeutet das für Anleger?

1. Schauen Sie über den KI-Tellerrand. Die nächste Etappe gehört den Nutzern der Technologie, nicht nur ihren Erfindern.

2. Geben Sie Europa eine Chance. Niedrige Bewertungen, weltweite Geschäftsmodelle und eine EZB, die eher lockert als bremst – das ist eine solide Ausgangslage.

3. Lassen Sie sich nicht von Nominalzinsen blenden. Ziehen Sie von der Zinsrendite Inflation und Steuern ab. Halver bringt es auf den Punkt: „Der wahre Spekulant ist der Zinssparer."

Wir bei Shareholder Value sind Value-orientiert unterwegs – und in Europa übergewichtet. Auch in unserem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value. Nicht aus Patriotismus, sondern weil wir dort Qualität zu fairen Preisen finden.