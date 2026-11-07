Zukunft der Gasnetze vielerorts noch unklar

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Auf dem Weg zur Klimaneutralität ist in vielen Städten noch unklar, was aus den Gasnetzen wird. 38 Prozent der Stadtwerke haben darüber noch nicht entschieden, wie eine Umfrage des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) ergab, über die die "Bild" berichtet.

Für 13 Prozent steht demnach aber fest: Sie werden ihr Netz stilllegen - das sind 6 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. 25 Prozent planen mit einer Mischung aus Stilllegung und Weiterbetrieb. Jedes zweite Stadtwerk geht davon aus, künftig aus eine Mischung aus Fernwärme und Wärmepumpen zu setzen.

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden und mit Fernwärme, Wärmepumpen oder grünen Gasen statt Öl und Erdgas heizen. Stadtwerke und kommunale Energieversorger müssen prüfen deshalb, welche Stränge ihres Gasnetzes sie auf grüne Gase umrüsten und welche sie stilllegen.

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagte "Bild", es gebe bei vielen Stadtwerken immer noch eine große Unsicherheit. Die Bundesregierung müsse endlich für Klarheit sorgen. Der Verband setzt sich seit längerem dafür ein, dass der Staat Unternehmen und Verbraucher beim Erdgas-Ausstieg finanziell unterstützt./bf/DP/zb

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