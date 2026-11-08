Anleihe gefragt, Aktie geschmäht: Wer hat recht bei Meta?

Neun Milliarden Euro wollte Meta mit einer Euro-Anleihe aufnehmen. Wäre es nach den Investoren gegangen, hätte die Facebook-Mutter auch Bonds für 53 Milliarden Euro verkaufen können. Dermaßen groß war die Nachfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg bei der Emission in dieser Woche zufolge.

Es ist auch nicht so, als hätte der Markt nicht schon eine breite Auswahl bei Metas Schuldtiteln. Im Oktober 2025 begab der Tech-Konzern schon Anleihen im Volumen von 30 Milliarden Dollar, im April für weitere 25 Milliarden Dollar. Neben den Euro-Anleihen legte die Zuckerberg-Firma in den USA ebenfalls nach und strich weitere 15 Milliarden Dollar ein.

Während Bondhändler gar nicht genug bekommen können, sieht es bei der Aktie eher mau aus. Vor zwei Wochen schickte die Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal die Aktie sieben Prozent nach unten. Und so notieren die Titel rund 20 Prozent unter ihrem Ende September erreichten Allzeithoch.

Anleihe Emissionsvolumen Kupon Meta Senior Notes 2031 1,75 Mrd. Euro 4,3 Prozent Meta Senior Notes 2033 1,25 Mrd. Euro 4,65 Prozent Meta Senior Notes 2035 1,0 Mrd. Euro 4,9 Prozent Meta Senior Notes 2038 1,75 Mrd. Euro 5,4 Prozent Meta Senior Notes 2044 1,75 Mrd. Euro 6,05 Prozent Meta Senior Notes 2065 1,5 Mrd. Euro 6,4 Prozent

Und was störte die Anleger (einmal mehr) so sehr? Natürlich das "Capex". Meta will immer noch mehr Geld in KI stecken, weswegen die Bondsemissionen und die angekündigte Kapitalerhöhung im Grunde nur logisch sind.

Zugleich sind die Sorgen um die finanzielle Stabilität des Tech-Giganten greifbar. Die Ausfallversicherungen für Metas Anleihen stiegen nach den Quartalszahlen so hoch wie nie zuvor, so "CNBC".

Komisch, dass der Bondsmarkt Meta da so übermütig Geld zuschieben will. Auch die Emission der US-Anleihen in dieser Woche war mit Angeboten von 58 Milliarden Dollar fast viermal überzeichnet. Zugegeben: Meta bot dabei bei Anleihe-Tranche mit Laufzeit bis 2056 2,2 Prozentpunkte Extra-Rendite gegenüber US-Staatsanleihen.

Und noch ein kleiner Datenpunkt: Bereits am Donnerstag, nur einen Tag nach der Emission, handelten die Euro-Anleihen über alle Tranchen hinweg über dem Nennwert. Meta selbst hatte die Anleihen haarscharf "unter pari" zwischen 99,446 und 99,914 Prozent verkauft.

Das heißt, dass Anleger die Bonds im sekundären Handel an den Börsen zumindest so stark nachfragen, dass sie mehr als den Nennwert bezahlen würden. Das schmälert die Rendite, denn der Kupon (die Zinszahlungen) und der Rückzahlungswert bleiben gleich.

Die Aktieninvestoren Metas sind also enttäuscht, während Bondanleger scharf auf die Schulden des Konzerns sind. Und zwar obwohl es nie teurer war, sich gegen den Ausfall zu versichern, und damit impliziert wird, dass Metas Anleihen nie riskanter waren.

Ist es wirklich nur der üppige Kupon?

Wie genau das alles zusammenpasst, scheint rätselhaft. Ob die Anleihen ein so guter Kauf sind, wird sich erst in Jahren und Jahrzehnten zeigen. Bis dahin werden wir wissen, ob Metas KI-Wetten sich am Ende lohnen. Es ist auch nicht so, dass die Anleihe-Investoren die gigantischen Capex-Investitionen einfach ignorieren.

"[Bei den gebotenen Konditionen] ist es schwierig, nicht einzusteigen, während wir zur selben Zeit vorsichtig bleiben im Angesicht des Kapitalbedarfs [des Konzerns] im nächsten Jahr", sagt beispielsweise Alex Temple, Portfoliomanager bei Allspring Global Investments.

Vielleicht sind die Kupons von bis zu 6,4 Prozent einfach viel zu gut, um auch als "langweiliger" Bondinvestor nicht ein bisschen ins Risiko zu gehen. Hier geht es auch nicht einfach nur um einen "kurzen Trade". Die Anleihen weisen Laufzeiten bis 2065 auf. Natürlich können die Investoren auch zwischenzeitlich verkaufen. Nur: Wenn die Anleihen dann weit "unter pari" notieren, steht der Anleger mit Verlusten da, wie bei Aktien auch.

Offenbar erwarten die Anleihekäufer zumindest, dass Meta noch lange ausreichend Cash einnehmen wird, um seine Schulden zu bedienen. Daraus könnte man ableiten, dass sie indirekt erwarten, dass sich die KI-Investments nicht massiv, aber zumindest hinreichend rentieren werden. Vielleicht irren deswegen die Aktien-Investoren mit ihrer Skepsis. Es wäre nicht das erste Mal in diesem Jahr bei Meta.