PlusChartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichen
onvista · Uhr
Thema: KI
In einer Kurzschlussreaktion flohen die Anleger vergangene Woche aus KI- und Tech-Werten. Werden die Kurse nun noch weiter fallen? Einige Faktoren stimmen hier zuversichtlich - vor allem die miserable Stimmung.
Was für eine turbulente Woche liegt hinter uns. Nachdem die Sorge um den Ausgang der Zwischenwahlen den Markt schon seit Wochen belastet hatte, zeigte sich, dass eben doch nicht alles eingepreist war. Es wurde keine blaue Welle, sondern ein regelrechter blauer Tsunami, auf den ich im nächsten Abschnitt etwas genauer eingehen werde.
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