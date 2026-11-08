Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026

Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichen

onvista · Uhr
Thema: KI

In einer Kurzschlussreaktion flohen die Anleger vergangene Woche aus KI- und Tech-Werten. Werden die Kurse nun noch weiter fallen? Einige Faktoren stimmen hier zuversichtlich - vor allem die miserable Stimmung.

Nasdaq-Schriftzug an der Fassade der Nasdaq-Zentrale in New York, USA
Quelle: JHVEPhoto - stock.adobe.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Was für eine turbulente Woche liegt hinter uns. Nachdem die Sorge um den Ausgang der Zwischenwahlen den Markt schon seit Wochen belastet hatte, zeigte sich, dass eben doch nicht alles eingepreist war. Es wurde keine blaue Welle, sondern ein regelrechter blauer Tsunami, auf den ich im nächsten Abschnitt etwas genauer eingehen werde.

Plus: Für Anleger, die selbst entscheiden.

Weiterlesen mit Plus

Mit Plus Trends früher erkennen und Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Xetra®-Aktien in Echtzeit
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
U
US Tech 100
Nvidia
Bitcoin (USD)
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
S
S&P 500
Micron Technology
Broadcom
Bitcoin Kurs in Euro
Walmart
Exxon
GE Aerospace
Citigroup
Dow
NASDAQ
N
NASDAQ Composite
D
DAX (Kursindex)
Text SA

Das könnte dich auch interessieren

Schlechtester Tag seit Jahren
Die wichtigsten Antworten zum brutalen Tech-Abverkauf06. Nov. · onvista
Die wichtigsten Antworten zum brutalen Tech-Abverkauf
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
Google-Schriftzug und Logo-Skulptur am Googleplex in Silicon Valley, Kalifornien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Plus
Bis zu sieben Prozent Rendite
So kommst du an die Hyperscaler-Anleihen ran04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen