Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichen

Was für eine turbulente Woche liegt hinter uns. Nachdem die Sorge um den Ausgang der Zwischenwahlen den Markt schon seit Wochen belastet hatte, zeigte sich, dass eben doch nicht alles eingepreist war. Es wurde keine blaue Welle, sondern ein regelrechter blauer Tsunami, auf den ich im nächsten Abschnitt etwas genauer eingehen werde.

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