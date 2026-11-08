Israels Präsident beauftragt Eisenkot mit Regierungsbildung

dpa-AFX · Uhr
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JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Präsident Izchak Herzog beauftragt den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Wie ein Sprecher Herzogs weiter mitteilte, hat der Präsident den Vorsitzenden der Mitte-Partei Jaschar für Sonntag 16.00 Uhr MEZ in seine Residenz in Jerusalem eingeladen. Vorausgegangen seien Konsultationen mit allen Fraktionen im neuen Parlament. Dabei hätten Fraktionen mit 67 von 120 Abgeordneten empfohlen, Eisenkot mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Dieser habe jetzt 28 Tage Zeit. Eine einmalige Verlängerung von 14 Tagen sei möglich./da/DP/mis

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