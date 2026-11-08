Nvidia prüft Berichte zu ausländischer Spionage gegen Chef

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
Quelle: dpa-AFX
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Santa Clara (dpa) - Der US-Chipriese Nvidia hat eine Untersuchung zu Berichten eingeleitet, dass Firmenchef Jensen Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden sei. Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, teilte Nvidia mit.

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