Preisschock zu Weihnachten: KI-Chips verteuern Elektronik

Handel

Düsseldorf (dpa) - Ob Computer, Smartphones oder Speicherkarten: Verbraucher müssen im Weihnachtsgeschäft für etliche Elektronikprodukte tiefer in die Tasche greifen. Ursache sind die gestiegenen Kosten für Speicherchips.

«Die anhaltende Knappheit bei Halbleitern und Speicherkomponenten verteuert derzeit Produkte wie PCs, Smartphones und SSDs», sagt eine Sprecherin des Elektronikfachhändlers MediaMarktSaturn. Die Hersteller gäben die gestiegenen Kosten zunehmend weiter. Um die Margen stabil zu halten, seien weitere Preisanpassungen nicht auszuschließen. Wie sich die Lage weiterentwickelt, hängt nach Angaben der Sprecherin maßgeblich davon ab, wie schnell sich die Chip- und Speicherproduktion stabilisiert.

Viele Warengruppen betroffen

Nach Angaben des Marktforschers NIQ sind im Bereich der IT-Produkte nahezu alle Warengruppen, die Speicherchips enthalten, von dem Kostenanstieg betroffen. «Dieser Effekt ist für Kunden bereits deutlich zu spüren», sagte NIQ-Experte Andreas Peplinski. Die Endverbraucherpreise für viele IT-Produkte seien zuletzt rasant gestiegen.

Die Durchschnittspreise von Grafikkarten lagen im September demnach fast doppelt so hoch wie im Vorjahresmonat. Desktop-PCs kosteten 41 Prozent mehr, Laptops und Tablets verzeichneten prozentual zweistellige Zuwächse. Bei Smartphones sei ebenfalls ein signifikanter Preisanstieg zu beobachten.

«Schweinebauchzyklus» der Chipbranche treibt die Kosten

Hinter dem Preisschub an den Ladenkassen steht ein klassisches Marktphänomen, das die Halbleiterindustrie seit Jahrzehnten prägt: der sogenannte «Schweinebauchzyklus». Der Begriff stammt ursprünglich aus der Landwirtschaft und der Warenterminbörse, wo hohe Schweinefleischpreise Bauern dazu brachten, massenhaft neue Tiere zu züchten - was Monate später zu einem Überangebot, abstürzenden Preisen und anschließendem Mangel führte, da die Zucht nicht von heute auf morgen an die Nachfrage angepasst werden kann.

Auf die Chipindustrie übertragen heißt das: Nach dem extremen Nachfrageboom während der Corona-Pandemie war der weltweite Speichermarkt in eine tiefe Krise gerutscht. Die Lagerhallen waren voll, die Preise für Arbeitsspeicher (DRAM) und Flash-Speicher (NAND) brachen massiv ein.

Um den ruinösen Preisverfall zu stoppen und Milliardenverluste abzuwenden, zogen die dominierenden Branchenriesen wie Samsung, SK Hynix und Micron die Notbremse: Sie drosselten ihre Wafer-Produktion drastisch, legten Fertigungslinien still und froren milliardenschwere Investitionsprogramme für neue Fabriken ein.

Das Kalkül der Hersteller ging auf, doch nun schlägt das Pendel mit voller Wucht in die Gegenrichtung aus. Denn während das Angebot künstlich verknappt wurde, schoss die Nachfrage durch den weltweiten Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) explosionsartig in die Höhe. Technologiekonzerne kaufen Speicherkomponenten derzeit in schwindelerregenden Mengen auf.

Lange Vorlaufzeiten

Genau hier greift die Falle des Zyklus: Die zuvor heruntergefahrene Produktion lässt sich in der hochkomplexen Halbleiterfertigung nicht auf Knopfdruck wieder hochfahren. Bis neue Fertigungslinien installiert, Reinräume zertifiziert und die sensiblen Produktionsprozesse fehlerfrei kalibriert sind, vergehen viele Monate bis hin zu Jahren. Zudem verlagern die Hersteller ihre knappen, reaktivierten Kapazitäten vorrangig auf extrem margenstarke Spezialbausteine für KI-Server wie High Bandwidth Memory (HBM).

Die Folge ist ein massives Defizit bei herkömmlichen Standard-Speichern, die in klassischen Laptops, PCs oder Smartphones verbaut werden. Die drastische Angebotslücke treibt die Einkaufspreise für Elektronikhersteller rasant nach oben - eine Kostenexplosion, die nun ungebremst die Endverbraucher erreicht.

Verbände warnen vor Dämpfer für das Festgeschäft

Die Folgen des Speicherpreisschubs spürt die gesamte Digitalbranche. Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom bringt die Komponentenknappheit bei Speicherchips den IT-Markt spürbar in Bedrängnis. Weil der KI-Boom enorme Fertigungskapazitäten binde, fehle es an verlässlichen Kalkulationsgrundlagen für Elektronikgeräte wie Laptops, Tablets und PCs - mit entsprechenden Folgen für das Angebot und das Preisniveau bei den Endverbrauchern.

Beim Handelsverband Deutschland (HDE) blickt man vor dem wichtigen Jahresendgeschäft mit Skepsis auf den Markt für Konsumgüter. Nach HDE-Erhebungen rechnet die Mehrheit der Nonfood-Händler mit schlechteren Geschäften als im Vorjahr, da viele Verbraucher inflationsbedingt preissensibler kalkulieren und teurere Anschaffungen im Unterhaltungselektronik- und IT-Bereich genau abwägen.

Tipps für Schnäppchenjäger: Angebote genau prüfen

Verbraucherschützer raten Kundinnen und Kunden vor den Einkaufstagen rund um den «Black Friday» und das Weihnachtsfest zu erhöhter Wachsamkeit. Bei Aktionsangeboten sollten Käufer genau hinschauen, ob Hersteller nicht verdeckte Preiserhöhungen vornehmen - etwa indem Einsteigermodelle mit geringerer Speicherkapazität zum bisherigen Standardpreis angeboten werden.

Wer vor Weihnachten aufrüsten oder ein Neugerät erwerben möchte, sollte Vergleichsportale nutzen und Rabatte kritisch anhand der Preisentwicklung der vergangenen Monate prüfen. Eine rasche Entwarnung erwarten Marktanalysten unterdessen nicht: Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die weltweiten Speicherkapazitäten bis weit ins kommende Jahr hinein angespannt bleiben und das Preisniveau vorerst hochhalten dürften.