Wochenausblick – Quartalszahlen, Preisdaten und Konjunkturindikatoren prägen die Woche
HSBC · Uhr
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir Sie wieder über die wichtigsten Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen der kommenden Tage. Im Fokus stehen diesmal neben einer Vielzahl richtungsweisender Konjunkturindikatoren auch ausgewählte Unternehmensberichte, für deren Basiswerte auf der HSBC-Zertifikate-Website Produkte auffindbar sind. Die wichtigsten Termine und potenziellen Marktimpulse der Woche haben wir im HSBC-Wochenausblick für Sie zusammengefasst.
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Montag:
Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick in Europa und nach Japan. Auf Unternehmensseite stehen in der Eurozone und in Deutschland unter anderem Hypoport, Hannover Rück, GEA Group und Patrizia im Fokus. In den USA dürfte zudem KKR & Co. mit den anstehenden Quartalszahlen Beachtung finden. Auf der Konjunkturseite stehen in Deutschland die Im- und Exporte für September im Mittelpunkt, während für die Eurozone mit dem Sentix-Investorvertrauen ein wichtiger Stimmungsindikator veröffentlicht wird. Damit dürfte der Montag sowohl von ersten Konjunktursignalen als auch von einer Reihe beachteter Unternehmensberichte geprägt werden.
Dienstag:
Am Dienstag nimmt die Berichtssaison deutlich Fahrt auf. In Deutschland berichten unter anderem Infineon, Henkel, Jenoptik und K+S. In Japan steht unter anderem Suzuki Motor mit ihren Zahlen im Fokus. Auf der Makroseite richtet sich der Blick vor allem auf die USA: Mit den Verbraucherpreisen für Oktober steht einer der wichtigsten Termine der Woche auf dem Kalender. Die Inflationsdaten dürften aufmerksam verfolgt werden, da sie direkten Einfluss auf die Zinserwartungen und damit auf Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte haben könnten.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte verdichtet sich die Nachrichtenlage weiter. In Deutschland stehen mit RWE, Eon, Siemens Energy, Brenntag und Bilfinger mehrere bedeutende Unternehmensberichte auf der Agenda. Auch aus Dänemark folgt mit Vestas ein beachteter Termin. Konjunkturseitig dürften in Deutschland die endgültigen Verbraucherpreise für Oktober im Mittelpunkt stehen. Aus Japan kommen zudem Maschinenwerkzeugaufträge, die als Frühindikator für die Investitionsneigung der Industrie gewertet werden können. Der Mittwoch dürfte damit vor allem für europäische Aktien und konjunktursensible Branchen von Bedeutung sein.
Donnerstag:
Auch am Donnerstag bleibt der Kalender dicht gefüllt. In Deutschland veröffentlichen unter anderem Allianz, Merck KGaA, Siemens, Talanx und Hapag-Lloyd ihre Zahlen. In Großbritannien stehen das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal sowie weitere Konjunkturdaten zur Industrie und Handelsbilanz auf dem Programm. Aus den USA folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der EIA-Ölbericht. [LH1.1]Damit dürfte der Donnerstag sowohl auf Unternehmens- als auch auf Makroseite ein besonders marktreicher Handelstag werden.
Freitag:
Zum Wochenschluss richtet sich der Blick vor allem auf die Eurozone und die USA. In der Eurozone stehen mit der zweiten BIP-Schnellschätzung für das dritte Quartal, der Handelsbilanz und den vorläufigen Beschäftigungsdaten mehrere wichtige Konjunkturtermine an. Aus den USA folgen die Erzeugerpreise für Oktober als weiterer zentraler Inflationsindikator. Auf Unternehmensseite dürften vor allem Bechtle im Fokus stehen. Insgesamt endet die Woche damit mit einer dichten Mischung aus Unternehmenszahlen, Inflationssignalen und Wachstumsdaten.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Montag:
Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick in Europa und nach Japan. Auf Unternehmensseite stehen in der Eurozone und in Deutschland unter anderem Hypoport, Hannover Rück, GEA Group und Patrizia im Fokus. In den USA dürfte zudem KKR & Co. mit den anstehenden Quartalszahlen Beachtung finden. Auf der Konjunkturseite stehen in Deutschland die Im- und Exporte für September im Mittelpunkt, während für die Eurozone mit dem Sentix-Investorvertrauen ein wichtiger Stimmungsindikator veröffentlicht wird. Damit dürfte der Montag sowohl von ersten Konjunktursignalen als auch von einer Reihe beachteter Unternehmensberichte geprägt werden.
Dienstag:
Am Dienstag nimmt die Berichtssaison deutlich Fahrt auf. In Deutschland berichten unter anderem Infineon, Henkel, Jenoptik und K+S. In Japan steht unter anderem Suzuki Motor mit ihren Zahlen im Fokus. Auf der Makroseite richtet sich der Blick vor allem auf die USA: Mit den Verbraucherpreisen für Oktober steht einer der wichtigsten Termine der Woche auf dem Kalender. Die Inflationsdaten dürften aufmerksam verfolgt werden, da sie direkten Einfluss auf die Zinserwartungen und damit auf Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte haben könnten.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte verdichtet sich die Nachrichtenlage weiter. In Deutschland stehen mit RWE, Eon, Siemens Energy, Brenntag und Bilfinger mehrere bedeutende Unternehmensberichte auf der Agenda. Auch aus Dänemark folgt mit Vestas ein beachteter Termin. Konjunkturseitig dürften in Deutschland die endgültigen Verbraucherpreise für Oktober im Mittelpunkt stehen. Aus Japan kommen zudem Maschinenwerkzeugaufträge, die als Frühindikator für die Investitionsneigung der Industrie gewertet werden können. Der Mittwoch dürfte damit vor allem für europäische Aktien und konjunktursensible Branchen von Bedeutung sein.
Donnerstag:
Auch am Donnerstag bleibt der Kalender dicht gefüllt. In Deutschland veröffentlichen unter anderem Allianz, Merck KGaA, Siemens, Talanx und Hapag-Lloyd ihre Zahlen. In Großbritannien stehen das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal sowie weitere Konjunkturdaten zur Industrie und Handelsbilanz auf dem Programm. Aus den USA folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der EIA-Ölbericht. [LH1.1]Damit dürfte der Donnerstag sowohl auf Unternehmens- als auch auf Makroseite ein besonders marktreicher Handelstag werden.
Freitag:
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Quelle: HSBC
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Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
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Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
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