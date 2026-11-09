Affäre mit mutmaßlicher Spionin: Nvidia ermittelt gegen Chef

Bangalore/Mexiko-Stadt/Chicago/Seoul, 09. Nov (Reuters) - Der US-Chipkonzern Nvidia ⁠hat wegen Spionageverdachts am Sonntag (Ortszeit) eine Untersuchung gegen seinen Konzernchef Jensen Huang eingeleitet. Die Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin setzt den Mitgründer des 4,5 Billionen Dollar schweren Unternehmens zunehmend unter Druck. Einige Analysten sehen mittlerweile ein Risiko für Huangs Position an der Spitze des Konzerns. Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes gewesen sein soll. Huang räumte in einer Nachricht an die Belegschaft, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, eine Liebesbeziehung zu einer Frau ein. Die Frau soll einem Zeitungsbericht zufolge von US-Behörden als chinesische Spionin eingestuft worden sein.

Die Zeitung "New York Times" hatte bereits im Oktober berichtet, dass Huang eine Beziehung zu Alice Huang unterhielt, mit der er nicht verwandt ist. Sie ist eine ehemalige Führungskraft des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed, das KI-Chips ‌von Nvidia kauft. US-Behörden kamen dem Blatt zufolge zu dem Schluss, dass die Frau für den chinesischen Geheimdienst arbeitete. Die Behörden prüfen nun den Verdacht, dass Megaspeed der Regierung in Peking Zugang zu hochmodernen KI-Chips verschafft hat, deren Export nach China verboten ist. Die USA versuchen seit 2022 mit Exportkontrollen, Chinas Zugang zu diesen Technologien einzuschränken, um den technologischen und militärischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen.

Weder Alice Huang noch Megaspeed waren für Stellungnahmen zu erreichen. "Die ⁠sogenannte Geschichte über chinesische Spione ist ⁠nichts weiter als eine völlig unbegründete Anschuldigung, Verleumdung und Diffamierung", teilte das chinesische Außenministerium mit.

Anleger stiegen als Reaktion auf den Vorfall bei Nvidia aus. Die Aktien des Unternehmens fielen am Montag im vorbörslichen Handel an der Wall Street um etwa fünf Prozent. Die Huang-Affäre komme für die Branche zu einem kritischen Zeitpunkt, da viele Investoren ein Abflauen des KI-Booms befürchteten, sagte Chris Weston, Chef-Analyst des Brokerhauses Pepperstone. Er rechne aber nicht damit, dass der Nvidia-Chef seinen Posten räumen müsse. Dies würde Beobachtern zufolge einen Kurskollaps auslösen. Huang hält etwa 3,6 Prozent an Nvidia. Anders als beim Raumfahrtunternehmen SpaceX oder bei der Facebook-Mutter Meta gibt es bei Nvidia keine Sonderstimmrechte, die Huang die Kontrolle sichern würden.

NVIDIA: NATIONALE SICHERHEIT DER USA NICHT GEFÄHRDET

Nvidia erklärte, Huang werde den Konzern weiterhin ohne Unterbrechung leiten. Ein Ausschuss unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder werde die Prüfung der Vorwürfe mit Hilfe externer Anwälte beaufsichtigen. Es gebe bislang keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit der USA oder Firmengeheimnisse ‌gefährdet worden seien. Die Untersuchung werde jedoch alle verfügbaren Informationen prüfen. Huang unterstütze die Untersuchung und wolle kooperieren. Der Konzern hatte zuvor mitgeteilt, dass ‌Huang jährlich mit Tausenden Managern spreche und asiatische Cloud-Kunden gewöhnliche Geschäftsinformationen erhielten.

In einer Nachricht an die Mitarbeiter erklärte Huang, sein Verhalten habe seine Frau und die gemeinsamen Kinder verletzt. "Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid", hieß es in dem Schreiben. An Kollegen, den Verwaltungsrat, Partner und Aktionäre gerichtet fügte er hinzu, er sei seiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Er sei Nvidia voll und ganz verpflichtet und werde daran arbeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Huang erklärte weiter, er setze sich für den Schutz ⁠Nvidias und der nationalen Sicherheit der USA ein.

Der in den USA aufgewachsene Jensen Huang tritt meist in einer schwarzen Lederjacke auf und wird vor allem in seinem Geburtsland Taiwan wie ein Popstar gefeiert. Ende Oktober hatte er der Nachrichtenagentur ‌Bloomberg gesagt, seine Beziehung und Interaktionen mit Alice Huang stünden im Zusammenhang mit Megaspeed und seien "völlig normal und nicht ungewöhnlich" gewesen.

TRUMP ⁠STEHT HINTER HUANG - REPUBLIKANER WOLLEN AUFKLÄRUNG

US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Sonntag (Ortszeit) wohlwollend über den Konzernchef. Huang sei ein anständiger Mann, der hervorragende Arbeit für die USA geleistet habe, sagte Trump vor Reportern. Er habe mit ihm nicht über die Vorwürfe gesprochen. "Ich weiß nur, dass er ein anständiger Mensch ist, aber man weiß nie, was vor sich geht", sagte der Präsident. Er hoffe, dass alles in Ordnung sei. Trump fügte hinzu, Huang habe wahrscheinlich eine Erklärung für die Vorfälle, die man sich anhören müsse. Der "New York Times" zufolge war Trump bereits vor etwa einem Jahr über die Geheimdiensterkenntnisse informiert worden, hatte aber nichts unternommen. Auf die ‌Frage, ob er damals hätte handeln müssen, sagte Trump nun: "Nein, das glaube ich nicht." Außenminister Marco Rubio lehnte am Sonntagabend dagegen einen Kommentar ⁠zum Fall Huang ab.

Führende republikanische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus haben Huang aufgefordert, den Kongress noch im ⁠November zu informieren. Der Bericht werfe erhebliche nationale Sicherheitsbedenken auf, hieß es in einem Brief der Politiker vom 4. November. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass der Kongress das Ausmaß des Risikos ermittle.

SÜDKOREA ERWARTET KEINE LIEFERENGPÄSSE

Die Affäre zieht derweil auch international Kreise. Die südkoreanische Regierung geht jedoch davon aus, dass die vertraglich vereinbarten Lieferungen von Nvidia-Grafikprozessoren (GPU) ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Der stellvertretende Wissenschaftsminister Ryu Jemyung sagte am Montag vor einem parlamentarischen Haushaltsausschuss, dass 10.000 aus einem Nachtragshaushalt für 2025 finanzierte GPUs bereits eingetroffen und im Einsatz seien. Die für 2026 geplanten Chips seien unter Vertrag. Das Ministerium beobachte die Entwicklungen genau.

Gleichzeitig sagte Huangs Tochter Madison, eine Direktorin bei Nvidia, eine geplante Reise nach Südkorea ab. Das südkoreanische KI-Startup Rebellions teilte mit, ihr Besuch am Hauptsitz sei wegen unvermeidbarer interner Umstände bei Nvidia gestrichen worden.

RISIKO FÜR DEN AKTIENKURS

Die Entwicklungen dürften die Nvidia-Aktie belasten, die zuletzt wegen Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Booms unter Druck geraten war. "Es besteht eindeutig das Risiko, dass Jensen je nach Ausgang der Untersuchung abgesetzt werden könnte", sagte Dan Ives, Analyst bei Yorkville Ives & Co. Dies werde die Aktie belasten, da Huang für die globale Strategie von Nvidia von enormer Bedeutung sei, erklärte der Experte weiter. Es handele sich um einen Rückschlag für den Konzernchef, der Ives zufolge mehrere Untersuchungen des Kongresses nach sich ziehen dürfte.

Nvidia startete 1993 als Entwickler von Grafikkarten für PCs. Da Grafikprozessoren (GPUs) zahlreiche Rechenoperationen gleichzeitig ⁠abarbeiten können, sind sie für das Training Künstlicher Intelligenz (KI) prädestiniert. Der nach der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 einsetzende Bauboom bei KI-Rechenzentren machte das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von zeitweise mehr als fünf Billionen Dollar vorübergehend zum wertvollsten Börsenunternehmen der Welt.

(Bericht von Sumedha Mukherjee, Chris Thomas, Nichola Groom, Kyu-seok Shim, Heekyong Yang; Rajesh Kumar Singh, Tom Westbrook, Roger Tung, Ben Blanchard, Danilo Masoni und Aditya Soni; geschrieben von Hakan Ersen, Alexandra Falk und Ralf Bode. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ‌unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)