Airbnb: Der nächste Milliardenmarkt heißt Hotels – KI soll das Wachstum beschleunigen!

Airbnb meldet sich mit der stärksten Umsatzdynamik seit mehr als drei Jahren zurück und steigert den Umsatz im dritten Quartal um 19 % auf 4,87 Mrd. USD. Neue Hotels, intelligente Preissteuerung und flexible Zahlungsmodelle erschließen zusätzliche Nachfrage. Gleichzeitig senkt KI bereits die Servicekosten deutlich und ermöglicht eine erheblich schnellere Produktentwicklung. Ab 2027 soll ein eigener KI-Reiseagent Airbnb zu einer umfassenden Reiseplattform weiterentwickeln und neue Umsatzpotenziale erschließen.

Wachstum beschleunigt sich – Jahresprognose steigt Das Bruttobuchungsvolumen legte im dritten Quartal um 21 % auf 27,7 Mrd. USD zu. Die gebuchten Nächte und Plätze stiegen um 16 % auf 155 Millionen. In Nordamerika war es das stärkste Wachstum seit vier Jahren. Indien ragte mit über 60 % Buchungswachstum heraus, Brasilien mit über 30 %. Das bereinigte EBITDA stieg um 22 % auf 2,51 Mrd. USD. Airbnb erwartet 2026 inzwischen ein Umsatzwachstum im hohen Zehnerprozentbereich und rund 36 % bereinigte EBITDA-Marge. Hinzu kommt ein neues Aktienrückkaufprogramm über 12 Mrd. USD.



Endlos Turbo Long 156,697 open end: Basiswert Airbnb DN6DCF Quelle: DZ BANK: Geld 09.11. 15:28:54, Brief 09.11. 15:28:54 3,26 EUR 3,27 EUR 7,59% Basiswertkurs: 190,06 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 21:59:59 Basispreis 156,697 USD Knock-Out-Barriere 156,697 USD Hebel 5,20x Abstand zum Basispreis in % 17,55% Abstand zum Knock-Out in % 17,55% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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