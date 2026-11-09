Airbus beginnt Aktienrückkauf - 800 Mio Euro noch in diesem Jahr

München, ⁠09. Nov (Reuters) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat den Startschuss für seinen bis zu fünf Milliarden Euro schweren ‌Aktienrückkauf gegeben. Noch in diesem Jahr - bis zum 23. Dezember - sollten ⁠eigene ⁠Papiere für bis zu 800 Millionen Euro erworben werden, teilte der französisch-deutsche Konzern am Montag mit. Eine Investmentbank sei damit beauftragt ‌worden. Airbus hatte das ‌Rückkaufprogramm auf einem Kapitalmarkttag im Juli angekündigt. Es soll bis spätestens ⁠Ende Juli 2029 abgeschlossen sein. Zum ‌derzeitigen Aktienkurs könnte ⁠Airbus damit 3,2 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen.

Mit Aktienrückkäufen geben Unternehmen - wie mit Dividenden - überschüssiges Kapital ‌an die ⁠eigenen Aktionäre zurück. Sie ⁠sind bei Investoren beliebt, weil sie den Kurs stützen und sich künftige Ausschüttungen auf weniger Anleger verteilen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)