Aktien Frankfurt Eröffnung: Keine Erholung nach der Kurskorrektur

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Ausgang der Vorwoche zeichnet sich im Dax am Montag zunächst keine Erholung ab. Kurz nach Handelsbeginn lag der deutsche Leitindex mit 0,1 Prozent im Minus bei 25.803 Punkten. Der MDax büßte 0,2 Prozent ein auf 30.570 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,1 Prozent nach.

Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für Dax-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem frischen Rekordhoch von 26.692 Punkten gab es nach 9 Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den Dax der "blaue Tsunami" - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress.

Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich kurzfristig amortisieren, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im Nasdaq 100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020. Die Erholung am Freitag blieb halbherzig und kraftlos.

"Dank seiner niedrigen Tech-Quote ist der Dax bisher vergleichsweise gut durch diese schwierige Phase gekommen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners./ag/nas

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