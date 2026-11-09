AMD: Das Kursziel von 600 Dollar ist ambitioniert

Was bewegt die Aktie?

Die Hochstufung durch Oppenheimer dürfte den vorbörslichen Kursanstieg von AMD wesentlich antreiben. Das neue Kursziel von 600 Dollar liegt deutlich über dem aktuellen Kurs von rund 450 Dollar und erscheint ambitioniert. Die Aktie hatte bereits am Freitag zugelegt und setzt diesen Anstieg mit dem vorbörslichen Plus von 4,8 Prozent fort. Damit zeigt sie Stärke gegenüber dem zunächst schwachen Nasdaq.

Im Mittelpunkt der Hochstufung steht das Rechenzentrumsgeschäft. Oppenheimer erwartet für diesen Bereich im Jahr 2027 einen Umsatzanstieg von mehr als 130 Prozent. Zugleich soll der Anteil der Rechenzentren am gesamten AMD-Umsatz rund 85 Prozent erreichen. Diese Erwartungen verdeutlichen, wie stark die Entwicklung des Unternehmens künftig von diesem Geschäft abhängen dürfte und welches Gewicht es innerhalb des Konzerns bekommen könnte.

Das AMD-Management stellt für 2027 ein Gesamtwachstum von 80 Prozent in Aussicht. Die Erwartung für das Rechenzentrumsgeschäft liegt damit deutlich über der Wachstumsrate, die das Unternehmen insgesamt anstrebt. Treffen die Erwartungen von Oppenheimer für diesen Bereich ein, könnte sich die Wachstumsankündigung des Managements als zu niedrig erweisen. Der Vergleich betrifft dabei zwei unterschiedliche Größen: das Wachstum einer Sparte und das des gesamten Unternehmens.

Zusätzlich gewinnen Grafikprozessoren für künstliche Intelligenz bei AMD an Bedeutung. In diesem Bereich könnte das Unternehmen weitere Marktanteile von Nvidia gewinnen. Wenn Kunden wegen zusätzlicher Risiken bei Nvidia Aufträge stärker auf Wettbewerber verteilen, könnte AMD davon profitieren. Ein solcher Effekt bleibt ein bedingtes Szenario; die konkreten Wachstumserwartungen für das Rechenzentrumsgeschäft bilden den zentralen Grund für die positive Bewertung durch Oppenheimer.

Charttechnik

Bei rund 450 Dollar liegt die Aktie zwischen der Unterstützung bei 400 Dollar und der nächsten Marke bei 500 Dollar. Darüber folgt das Kursziel von 600 Dollar. Dieses Niveau entspricht einem markanten früheren Tief vor dem letzten Hoch und ist damit auch charttechnisch ein relevantes Kursziel.

Fällt die Aktie unter 400 Dollar, kommt knapp oberhalb von 350 Dollar das Schließen einer früheren Kurslücke infrage. Die nächste große Unterstützung liegt anschließend im Bereich von 260 Dollar.

Martins Einschätzung

Das Kursziel von 600 Dollar ist ambitioniert und charttechnisch nachvollziehbar. Zunächst ist jedoch die Marke von 500 Dollar entscheidend. Für die fundamentale Perspektive zählt, ob AMD das erwartete Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft erreicht: Trifft Oppenheimers Szenario ein, könnte das Gesamtwachstum 2027 über den vom Management in Aussicht gestellten 80 Prozent liegen.