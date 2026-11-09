Anthropic-Börsengang: Der KI-Boom vor dem nächsten Hype? | Börse Stuttgart

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► Darum geht's im Video:

Der KI-Boom erreicht den nächsten Meilenstein: Anthropic steht vor dem Börsengang. Doch lohnt sich ein Investment wirklich? Andreas Lipkow (CMC Markets) analysiert mit Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) die Wachstumschancen, die hohen Investitionen und die ambitionierte Bewertung des KI-Unternehmens. Außerdem geht es um die Zukunft von KI-Agenten, Large Language Models und Robotik – und darum, wie Anleger bereits vor dem IPO an der Entwicklung partizipieren können.



Timestamps:

00:00 ► Anthropics IPO: Umsatzwachstum trifft auf hohe Investitionen

01:36 ► Warum Meta und Alphabet die Anlegermeinungen spalten

02:40 ► Fehlende Vergleichswerte und ein möglicher OpenAI-Börsengang

03:51 ► Wo Sprachmodelle künftig Geld verdienen sollen

05:13 ► KI-Agenten verändern die Nutzung von Sprachmodellen

06:19 ► Was aus der KI-Story eine Erfolgsgeschichte machen würde

07:06 ► Robotik, Pflege und Teslas Optimus-Pläne

08:15 ► Bewertung und Anlegerhype rund um den Börsenstart

09:13 ► Calls und Puts als Spekulation vor dem IPO



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🕐 Das Video wurde am 09.11.2026 um 14:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



#Anthropic #KIBörsengang #BörseStuttgart