APA ots news: Finanzmarktaufsicht besetzt europäische Aufsichtsgremien neu

dpa-AFX · Uhr
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    Mariana Kühnel vertritt Finanzmarktaufsicht in EBA und EIOPA,  
Oliver Schütz in EZB-Bankenaufsicht und ESMA 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat die  
Vertretung 
Österreichs im europäischen System der Finanzaufsicht neu aufgeteilt. 

Vorständin Mariana Kühnel ist neues Mitglied im Board of 
Supervisors (BoS) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und 
verbleibt im BoS der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA). 

Der am 1. November 2026 neu angetretene Vorstand Oliver Schütz 
ist neues Mitglied im Aufsichtsgremium der EZB-Bankenaufsicht (SSM) 
und im BoS der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ( 
ESMA). 

Das europäische System der Finanzaufsicht verbindet die 
nationalen Aufsichtsbehörden mit den drei europäischen Institutionen 
EBA , EIOPA und ESMA . Die laufende Aufsicht wird grundsätzlich 
weiterhin national ausgeübt, während die europäischen Behörden vor 
allem für einheitliche Regeln, gemeinsame Aufsichtsstandards, 
Konvergenz und Koordination sorgen und in bestimmten Bereichen auch 
direkte Aufsichtsbefugnisse haben. Für den Bankenbereich kommt in der 
Eurozone zusätzlich die Bankenunion hinzu: Im Single Supervisory 
Mechanism (SSM) arbeiten EZB und nationale Bankenaufsichten zusammen, 
wobei die EZB bedeutende Banken direkt beaufsichtigt. 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0056    2026-11-09/10:00
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