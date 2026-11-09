Bafin nimmt Deutsche Finance Investment an die Leine

dpa-AFX · Uhr
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BONN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin hat die Chefetage der Münchner Anlagegesellschaft Deutsche Finance Investment entmachtet: Die Behörde hat einen seit Juni als Kontrolleur amtierenden Sonderbeauftragten nunmehr als Geschäftsführer eingesetzt. Dieser soll einen "ordnungsgemäßen Betrieb im Interesse der Anleger durchsetzen", wie es in der Mitteilung hieß.

Die Maßnahme gilt demnach nur für die Investment GmbH, nicht die anderen Gesellschaften der Deutsche Finance Gruppe (DF). Die Bafin nannte keine Einzelheiten zu einem möglichen nicht ordnungsgemäßen Betrieb bei dem Unternehmen.

Der DF-Konzern insgesamt betreut nach Unternehmensangaben zehn Milliarden Euro Kundengelder. Die Gruppe ist in den Strudel der Krise auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt und einer Affäre bei der Versorgungskammer Bayern (BVK) geraten. Vergangene Woche ließ die Münchner Staatsanwaltschaft Büros beider Unternehmen durchsuchen./cho/DP/jha

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