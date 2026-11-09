Covestro-Chef Steilemann will VCI-Präsident bleiben

Frankfurt, ⁠09. Nov (Reuters) - Der Chef des Kunststoffkonzerns Covestro, Markus Steilemann, will den Verband der Chemischen Industrie (VCI) für ‌weitere zwei Jahre führen. Der 56-Jährige stelle sich am 26. November ⁠in ⁠Berlin für eine dritte Amtszeit zur Wiederwahl, teilte der VCI am Montag mit. Die Branche brauche dringend die richtigen ‌Rahmenbedingungen, um in Deutschland ‌und Europa eine gute Zukunft zu haben, erklärte der Manager zu ⁠seiner Kandidatur. Steilemann steht seit ‌September 2022 an ⁠der Spitze des Verbandes, der die Interessen von rund 2000 Unternehmen aus der Chemie-, Pharma- ‌und ⁠Biotechindustrie vertritt. Er ist ⁠seit 2018 Vorstandschef beim Kunststoffhersteller Covestro, der Ende vergangenen Jahres vom staatlichen Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi übernommen wurde.

Bericht von Patricia Weiß. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).