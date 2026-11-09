Credit Agricole will Banco BPM mit Italien-Tochter fusionieren

Danzig, 09. ⁠Nov (Reuters) - Die nächste Fusion im italienischen Bankensektor steht an. Die französische Großbank Credit Agricole will ihre eigene Italien-Tochter mit der Banco BPM verschmelzen und ihren Anteil an der Regionalbank mit Sitz in Mailand und Verona ‌auf 45 von 29,6 Prozent aufstocken, wie sie am Montag mitteilte. Daraus würde Italiens drittgrößte Bank hinter Intesa SanPaolo und UniCredit entstehen. ⁠Banco-BPM-Chef Giuseppe ⁠Castagna soll das fusionierte Institut führen. Credit Agricole lockt die übrigen Banco-BPM-Aktionäre mit einer Sonderdividende von einer Milliarde Euro. Die Zusammenführung bringe zudem rund 800 Millionen Euro an Synergieffekten, erklärten die Franzosen.

Eigentlich hatte die norditalienische Regionalbank im Visier der Banca Monte dei Paschi (MPS) ‌gestanden, die sie im Abwehrkampf gegen die ‌Übernahme durch Intesa kaufen wollte. Die Regierung in Rom wollte eine dritte große Bankengruppe schaffen und hatte MPS dabei in einer Schlüsselrolle gesehen. Doch ⁠die MPS-Aktionäre stoppten die Übernahmepläne Ende Oktober auf einer außerordentlichen Hauptversammlung. Wie ‌die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ⁠auf die Pläne der Franzosen reagiert, ist offen. Sie hat das Recht, sich bei Fusionen und Übernahmen, die sie strategisch für wichtig hält, einzuschalten.

Banco BPM hatte schon mehrfach Übernahmegelüste geweckt. ‌Die Bank war selbst 2017 ⁠aus Banca Popolare di Milano und ⁠dem Banco Popolare aus Verona entstanden. Vor zwei Jahren hatte UniCredit ein zehn Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für die fusionierte Bank abgegeben, dieses aber später zurückgezogen.

Credit Agricole ist europaweit auf Einkaufstour, weil sich das Pariser Institut von seinem Filialgeschäft in Frankreich weniger abhängig machen will. In Deutschland greifen die Franzosen gerade nach der Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB.

(Bericht von Jakob Van Calster und Mateusz RabiegaGeschrieben von ⁠Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)