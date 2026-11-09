Dax dürfte niedriger starten - KI-Sorge im Fokus

Frankfurt, 09. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er einen Tag nach seinem Rekordhoch den Rückwärtsgang eingelegt und 1,9 Prozent auf ‌25.820 Punkte verloren. Die US-Börsen schlossen uneinheitlich. Viele Halbleiterwerte gingen an der Wall Street wie auch in Asien nach ihren ⁠zuletzt heftigen ⁠Kursrücksetzern auf Erholungskurs, allerdings trübte die Aussicht auf eine strengere KI-Regulierung die Stimmung in der Branche weltweit.

Anleger blicken zum Wochenbeginn auf die Daten zu den deutschen Exporten im September. Die Exportflaute im August war vor allem auf geringere ‌Nachfrage aus Europa und den USA ‌zurückzuführen.

Auf der Agenda steht am Montag außerdem:

• Im Rennen um die Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde wollen die Finanzminister der Euro-Staaten die ⁠eingegangenen Nominierungen bei einem Treffen sichten.

• US-Präsident Donald Trump hat ‌neue Angriffe auf den Iran ⁠als sehr unwahrscheinlich bezeichnet, solange Gespräche zur Beendigung des Konflikts vorangingen.

• Der KI-Chip-Gigant Nvidia hat nach Berichten über einen Spionageverdacht eine Untersuchung gegen seinen Konzernchef Jensen Huang ‌eingeleitet.

• Die Außenminister der ⁠sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) kommen zu ⁠zweitägigen Beratungen in Paris zusammen. Im Vordergrund der Gespräche stehen unter anderem der andauernde russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Bestrebungen für eine umfassende Friedenslösung.

• Bei den Firmen legen unter anderem Hannover Rueck und GEA Group Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures

Dax 25.820,36

EuroStoxx50 6.170,49

EuroStoxx50-Future 6.176,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes Prozent

Dow Jones 51.285,73 -0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.376,86 +0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 58.802,49 +2,4%

Shanghai 3.666,28 +0,5%

Hang Seng 24.512,62 +0,1%

(Bericht von Daniela Pegna, Anika Ross, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)