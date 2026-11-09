Vorbörse 09.11.2026

Dax fällt – US-Arbeitsmarktbericht stützt Fed-Zinserhöhung

onvista · Uhr
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Im Dax dürften die Anleger am Montag zunächst weiter auf der Hut bleiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,3 Prozent tiefer auf 25.737 Punkte.

Sein Rekordhoch bei 26.692 Punkten, das der Dax in der Vorwoche nach den US-Zwischenzahlen erreicht hatte, rückt damit noch weiter weg und die 21- sowie 50-Tage-Linie stärker in den Blick. Diese geben Hinweise auf den kurz- und mittelfristigen Trend und verlaufen derzeit bei 25.607 beziehungsweise 25.555 Punkten.

Sorgen, dass mit dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der KI-Bereich stärker reguliert werden könnte, hatten die Börsen in der vergangenen Woche letztlich stark belastet. Am Freitag hatte sich der US-Techindex Nasdaq 100 etwas erholt. In Asien ging es am Morgen vor allem in Japan und Taiwan deutlich bergauf.

USA: Nasdaq im Plus, Dow im Minus

Nach dem Ausverkauf an den US-Börsen am Vortag hat sich der besonders gebeutelte Tech-Sektor am Freitag wieder etwas berappelt. Dagegen verzeichnete der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial weitere, aber vergleichsweise moderate Verluste. Ein überraschend guter Arbeitsmarktbericht schürte die Erwartungen an eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember, gab den Aktienkursen aber kaum Impulse. Auch das von der Universität Michigan ermittelte, ebenfalls stark ausgefallene Verbrauchervertrauen ließ die Anleger kalt.

Letztlich machte der Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 26.990 Punkte ein wenig Boden gut, vor allem dank der deutlich erholten Halbleiterwerte. Für die Anleger dürfte das indes nur ein schwacher Trost sein: Am Donnerstag hatte der technologielastige Auswahlindex wegen eines mehr als sechsprozentigen Einbruchs den tiefsten Stand seit April erreicht.

Jensen Huang
Nvidia-Chef hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spioninheute · 05:35 Uhr · dpa-AFX
Nvidia-Chef hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin

Seit Beginn der nur zwischenzeitlich stockenden Verkaufswelle gegen Ende Oktober steht ein Minus von 9,5 Prozent zu Buche. Für die Woche beläuft sich der Kursabschlag auf 4,9 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,3 Prozent auf 7.377 Punkte, womit er sich ebenfalls von seinen deutlichen Vortagsverlusten absetzte.

Der Dow, der sich zuletzt besser als die beiden anderen Indizes gehalten hatte, verlor weitere 0,5 Prozent auf 51.286 Zähler. Auf Wochensicht verzeichnete er vor allem wegen des Kursrutsches vom Donnerstag ein Minus von rund ein Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.286- 0,46 Prozent
S&P 5007.377+ 0,31 Prozent
Nasdaq 10026.990+ 1,35 Prozent

Asien: Überwiegend Gewinne

In Asien haben sich die Aktienmärkte am Montag nach den deutlichen Verlusten am Freitag größtenteils erholt. So legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende etwas mehr als zwei Prozent zu und macht damit einen Teil der Verluste vom Freitag wieder wett. Verluste gab es hingegen in Südkorea mit rund ein Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22558.775+ 2,33 Prozent
Hang Seng24.522+ 0,17 Prozent
CSI 3004.057+ 0,08 Prozent
Kospi5.012- 0,93 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future123,08- 0,03 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,25- 0,008 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,86- 0,004 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1158+ 0,14 Prozent
Dollar in Yen158,31- 0,11 Prozent
Euro in Yen176,64+ 0,03 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent97,02 Dollar- 1,30 Dollar
WTI90,12 Dollar- 0,71 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT FMC AUF 'UNDERWEIGHT'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 103 (86) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 51 (53,80) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 53,50 (52,80) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 49 (43) EUR - 'NEUTRAL'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.11.2026heute · 05:10 Uhr · onvista
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Dividendenkalender heute, 09.11.2026heute · 05:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 37,50 (38) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 55 (50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 67 (84) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT SAP AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 275 (175) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 66,50 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 80 (81) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT EON AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 21 EUR

- ODDO BHF STARTET TK ACCELIS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 35 EUR

- UBS SENKT SCHOTT PHARMA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 22,30 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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