Dax Tagesrückblick 09.11.2026

Dax knackt 26.000er-Marke nach zweitägiger Verlustserie

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Nach zwei Verlusttagen hat sich der Dax am Montag klar erholt. Im Einklang mit den ebenfalls starken US-Börsen baute der deutsche Leitindex sein Plus aus und schloss 1,73 Prozent höher mit 26.267 Punkten. Damit schaffte er es wieder über die Marke von 26.000 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,40 Prozent auf 31.073 Punkte bergauf.

Die deutlich gefallenen Ölpreise seien ein Hoffnungsschimmer für die Anleger, die auf eine diplomatische Annäherung im Krieg zwischen den USA und dem Iran setzten, kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Doch falls die Gespräche scheiterten oder der Konflikt gar erneut eskaliere, könnte der geopolitische Risikoaufschlag rasch zurückkehren. Zudem stehe die aktuelle Erholung angesichts der jüngst sprunghaft angestiegenen Volatilität noch auf wackligen Füßen.

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Rheinmetall-Aktie: Zarte Erholung nach heftigem Absturz

Die Aktien von Rheinmetall starteten am Mittag einen zögerlichen Erholungsversuch auf gut 822 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 gesehen hatten. Seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend waren die Papiere des Rüstungskonzerns damit um weitere 21 Prozent abgesackt. Ihre Höchststände über 2.000 Euro hatten sie bereits seit einem Jahr nicht mehr gesehen.

Die Reaktionen der Analysten auf den neuerlichen Vertrauensverlust waren harsch. Trotz vieler gestrichener Empfehlungen blieben die Experten mit ihren teils auch deutlich gesenkten Kurszielen aber meist noch klar über dem Xetra-Niveau. Am Montagabend schloss die Aktie mit einem Plus von 3,6 Prozent.

Deutsche Bank lobt Deutz: Aktie startet Stabilisierung

Im MDax war Deutz nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit plus 6,9 Prozent einer der Favoriten. Damit unternahmen die Aktien einen weiteren Stabilisierungsversuch. Nachdem sie vor gut zwei Monaten mit 13,35 Euro den höchsten Stand seit ihrer Rekordmarke von 14,035 Euro im Jahr 1998 erreicht hatten, war es mit Unterbrechungen um mehr als ein Drittel bergab gegangen - bis auf 9,095 Euro am vergangenen Freitag.

Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Analystin Mira Wiegratz. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein Fahrzeugauftrag aus den Niederlanden, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeug-Programm der Bundeswehr.

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(mit Material von dpa-AFX)

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