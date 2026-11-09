Dax macht nach KI-Ausverkauf Boden gut

Frankfurt, 09. Nov (Reuters) - Nach ⁠den Kurskapriolen im KI-Sektor in der vergangenen Woche ist der Dax am Montag auf Erholungskurs gegangen. Der deutsche Leitindex eroberte die 26.000-Punkte-Marke zurück und gewann 1,1 Prozent auf 26.102 Zähler. Der EuroStoxx50 rückte um 1,3 Prozent vor. "Der erste Schock nach den US-Zwischenwahlen scheint überwunden", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Viele Investoren betrachteten die deutlich gesunkenen Kurse inzwischen wieder als attraktive Einstiegschancen.

Zuletzt hatte die Furcht vor einer strengeren Regulierung der KI-Branche durch die ‌bei den US-Wahlen wieder erstarkten Demokraten die Börsen weltweit ins Rutschen gebracht. Eine heftige Verkaufswelle rollte vor allem über Tech-Werte in den USA und Asien hinweg. Der Dax hatte am Freitag knapp zwei Prozent verloren.

Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, hält die KI-Krise trotz der Gegenbewegung ⁠zu Wochenbeginn noch nicht ⁠für ausgestanden. "Auch wenn wir eine Stabilisierung in den Kursen sehen, lässt sich eine wachsende KI-Müdigkeit bei Anlegern feststellen", sagte der Experte. Sie ließen sich nicht mehr von großen Versprechen anlocken, um sämtliche Bewertungen zu bezahlen, sondern wollten Ergebnisse sehen.

RÜCKENWIND FÜR DEN BANKENSEKTOR

Auf der Unternehmensseite machten neben Chip- und Tech-Aktien vor allem Bankenwerte Boden gut. Die mögliche Fusion der Banco BPM mit der Italien-Tochter der Credit Agricole und die starken Ergebnisse der UniCredit beflügelten den Sektor. Der europäische Branchenindex rückte um 2,4 Prozent vor. Die Papiere von Banco BPM gewannen an der Mailänder Börse zeitweise fast zwölf ‌Prozent, die der UniCredit 6,3 Prozent. Nach oben ging es auch für die Aktien ‌der Commerzbank, die mit einem Plus von 3,8 Prozent an der Dax-Spitze standen. Die UniCredit machte bei der Vorlage der Quartalsbilanz klar, dass die Konzernführung es mit der Integration der Commerzbank und deren möglicher Fusion mit der HypoVereinsbank eilig hat. Die Titel der Deutschen Bank legten 2,8 Prozent zu.

Auf der Verliererseite fanden sich ⁠die Papiere von Hochtief wieder. Der spanische Infrastrukturriese ACS hat dementiert, eine Komplettübernahme des Baukonzerns zu erwägen. Die Hochtief-Aktien gaben in der Spitze 7,1 ‌Prozent nach. Für die Papiere der Hannover Rück ging es trotz einer ⁠Bekräftigung des Gewinnziels für 2026 bergab. Ein Händler sagte, den Börsianern missfalle vor allem die gesunkene Solvenzquote.

NVIDIA-AKTIE NACH SPIONAGE-VERDACHT UNTER DRUCK

Keinen guten Tag erwischten auch die Aktien von Nvidia. Nach der Einleitung einer internen Untersuchung gegen Konzernchef Jensen Huang fiel die Aktie des KI-Chip-Giganten im vorbörslichen US-Handel um mehr als vier Prozent. Die Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin setzt den Gründer des 4,5 ‌Billionen Dollar schweren Unternehmens zunehmend unter Druck. Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach Huang ⁠Ziel eines ausländischen Geheimdienstes gewesen sein soll. In einer ⁠Zeit, in der es viele Spekulationen über den Ausbau von Rechenzentren gibt, komme dies den Nvidia-Aktien keineswegs zugute, sagte Chris Weston vom Broker Pepperstone. Er glaube jedoch nicht, dass Huang, den er als "Paten der KI" bezeichnete, abgelöst werde.

Unter den Öl-Anlegern machte sich erneut Hoffnung auf eine baldige Lösung des Iran-Krieges breit. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligten sich um rund drei Prozent auf 95,08 beziehungsweise 88,11 Dollar je Fass. US-Präsident Donald Trump hat neue Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet, solange Gespräche zur Beendigung des Konflikts vorangingen. Der Brent-Preis war in der vergangenen Woche bereits um 16 Prozent gefallen. Analysten warnten jedoch vor zu hohen Erwartungen. "Trotz des jüngsten Optimismus hinsichtlich eines möglichen diplomatischen Durchbruchs bleiben die zugrunde liegenden geopolitischen Risiken hoch, und die Möglichkeit einer erneuten militärischen Eskalation kann nicht ausgeschlossen werden", sagte Sugandha ⁠Sachdeva von SS WealthStreet

Am Devisenmarkt ging es angesichts des wieder aufgeflammten Risikoappetits für den Dollar bergab. Der Dollar-Index verlor nach seiner jüngsten Rally 0,5 Prozent auf 101,83 Punkte.

(Bericht von Daniela Pegna, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)