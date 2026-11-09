DAX® - Scharfes "reversal"

Am vergangenen Freitag kam es beim DAX® zur befürchteten Abwärtsreaktion. Dabei mussten die deutschen Standardwerte eine bemerkenswerte Abwärtskurslücke (26.223 zu 26.062 Punkte) hinnehmen. Überhaupt ist die Kursentwicklung der letzten Woche recht skurril: Am Donnerstag musste der S&P 500® die schwächste Tagesperformance seit dem „Liberation Day“ im April 2025 und der Nasdaq-100® sogar den größten Tagesverlust seit der Corona-Pandemie im März 2020 einstecken. Am gleichen Tag erreichte der DAX® sogar nochmals ein neues Allzeithoch (26.693 Punkte), ehe es auch hierzulande zu einem scharfen „reversal“ kam. Insgesamt steht auf Wochenbasis ein markanter „shooting star“ mit sehr ausgeprägtem Docht zu Buche. Im Tagesbereich testet der DAX® damit die Nackenlinie der Bodenbildung seit September (akt. bei 25.655 Punkten). Im Zusammenspiel mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.556 Punkten) entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Rückzugszone. Zunächst geht es für die Aktienmärkte darum, die jüngsten Kursverluste einzudämmen und ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Ein Bruch der beschriebenen Bastion würde dagegen die charttechnischen Herausforderungen der deutschen Standardwerte deutlich vergrößern.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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