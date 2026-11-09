Dax startet Erholungsversuch - KI-Sorgen bleiben

Frankfurt, 09. ⁠Nov (Reuters) - Nach dem jüngsten KI-Ausverkauf hat sich der Dax am Montag stabilisiert. Der deutsche Leitindex lag mit 25.922 Punkten 0,4 Prozent im Plus. "Der erste Schock nach den US-Zwischenwahlen scheint überwunden", sagte Andreas ‌Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Viele Investoren betrachteten die deutlich gesunkenen Kurse inzwischen wieder als attraktive Einstiegschancen, daher könnte eine ⁠erste Gegenbewegung ⁠einsetzen.

In der vergangenen Woche hatte die Furcht vor einer strengeren Regulierung der KI-Branche durch die bei den Zwischenwahlen in den USA wieder erstarkten Demokraten die Börsen weltweit ins Rutschen gebracht. Eine heftige Verkaufswelle rollte vor allem über Tech-Werte hinweg. Der ‌Dax hatte am Freitag knapp zwei Prozent ‌verloren. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, hält die KI-Krise aber noch nicht für ausgestanden. "Auch wenn wir eine Stabilisierung in den Kursen sehen, ⁠lässt sich eine wachsende KI-Müdigkeit bei Anlegern feststellen", sagte der Experte. "Sie ‌lassen sich nicht mehr von großen ⁠Versprechen anlocken, um sämtliche Bewertungen zu bezahlen, sondern wollen Ergebnisse sehen."

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten zu Wochenbeginn die Aktien der Commerzbank mit einem Plus von 2,6 ‌Prozent. Die italienische Großbank UniCredit ⁠hat es mit der Integration ⁠der Commerzbank und deren möglicher Fusion mit der HypoVereinsbank eilig. Noch in diesem Jahr könne UniCredit in Frankfurt die Kontrolle übernehmen und im ersten Quartal 2027 mit der Umsetzung ihrer "Unlocked"-Strategie beginnen.

Auf der Verliererseite fanden sich die Papiere von Hochtief wieder. Der spanische Infrastrukturriese ACS hat dementiert, eine Komplettübernahme des Baukonzerns zu erwägen. Die Hochtief-Aktien gaben in der Spitze 7,1 Prozent ⁠nach.

(Bericht von: Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)