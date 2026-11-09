Dax testet 26.000-Punkte-Marke – Diese Zonen entscheiden

Dax Unterstützungen: 25.690 Freitagsmarke 25.820 Xetra-Schluss Freitag Dax Widerstände: 26.000 psychologische Marke 26.100 Vorwoche

Dax Rückblick

Der Dax beendete die vergangene Handelswoche unter deutlichem Verkaufsdruck. Nach dem neuen Allzeithoch bei knapp 26.700 Punkten am Donnerstag setzte eine kräftige Korrektur ein, die sich am Freitag fortsetzte.

Dabei fiel der Index unter die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten und testete die Unterstützungszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten. Von dort aus setzte eine erste Stabilisierung ein. Die anfängliche Euphorie nach den US-Zwischenwahlen ist damit einer deutlich vorsichtigeren Marktstimmung gewichen.

Am Freitag verzeichnete der Dax bei 25.820 Punkten mit einem Minus von 504 Punkten beziehungsweise 1,9 Prozent einen sehr schwachen Handelstag. Doch an der Wall Street stabilisierten sich vor allem die Technologiewerte nach dem massiven Ausverkauf vom Donnerstag.

Der Nasdaq 100 gewann 1,4 Prozent auf 26.990 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 7.377 Punkte. Der Dow Jones verlor dagegen 0,5 Prozent auf 51.285 Punkte. Besonders Halbleiteraktien erholten sich, während überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an die weitere Zinspolitik der Fed beeinflussten.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist die Unterstützungszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten weiterhin von zentraler Bedeutung. Am Freitag wurde dieser Bereich mehrfach getestet, ohne nachhaltig unterschritten zu werden. Damit bestätigte sich seine technische Relevanz.

Zum Wochenstart zeigt der Dax eine kräftige Gegenbewegung. Nach einem Handelsbeginn unterhalb von 25.800 Punkten stieg der Index am Montagvormittag bis unmittelbar an die Marke von 26.000 Punkten. Gegen 10:15 Uhr notiert er bei rund 25.976 Punkten. Damit steht der Index erneut vor dem Widerstandsbereich zwischen 25.990 und 26.020 Punkten, der bereits Ende Oktober und Anfang November mehrfach eine wichtige Rolle spielte.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Wichtig wird nun sein, ob der Dax die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten nachhaltig überwinden kann. Gelingt der Ausbruch über 26.020 Punkte, eröffnet sich zunächst Potenzial bis 26.100 Punkte. Darüber wären weitere Kursgewinne bis 26.250 und anschließend 26.300 Punkte möglich.

Scheitert der Index dagegen erneut an der Widerstandszone, drohen Gewinnmitnahmen bis 25.900 und anschließend 25.780 Punkte. Darunter rückt die mehrfach bestätigte Unterstützung bei 25.665 bis 25.690 Punkten wieder in den Fokus. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde das kurzfristige Chartbild deutlich verschlechtern.