Dax Chartanalyse 09.11.2026

Dax testet 26.000-Punkte-Marke – Diese Zonen entscheiden

onvista · Uhr

Der Dax erholt sich zum Wochenstart und testet die Widerstandszone bei 26.000 Punkten. Gelingt der Ausbruch oder folgen erneute Gewinnmitnahmen?

Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
Dax Unterstützungen:25.690 Freitagsmarke25.820 Xetra-Schluss Freitag
Dax Widerstände:26.000 psychologische Marke26.100 Vorwoche

Dax Rückblick

Der Dax beendete die vergangene Handelswoche unter deutlichem Verkaufsdruck. Nach dem neuen Allzeithoch bei knapp 26.700 Punkten am Donnerstag setzte eine kräftige Korrektur ein, die sich am Freitag fortsetzte.

Dabei fiel der Index unter die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten und testete die Unterstützungszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten. Von dort aus setzte eine erste Stabilisierung ein. Die anfängliche Euphorie nach den US-Zwischenwahlen ist damit einer deutlich vorsichtigeren Marktstimmung gewichen.

Am Freitag verzeichnete der Dax bei 25.820 Punkten mit einem Minus von 504 Punkten beziehungsweise 1,9 Prozent einen sehr schwachen Handelstag. Doch an der Wall Street stabilisierten sich vor allem die Technologiewerte nach dem massiven Ausverkauf vom Donnerstag.

Der Nasdaq 100 gewann 1,4 Prozent auf 26.990 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 7.377 Punkte. Der Dow Jones verlor dagegen 0,5 Prozent auf 51.285 Punkte. Besonders Halbleiteraktien erholten sich, während überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an die weitere Zinspolitik der Fed beeinflussten.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist die Unterstützungszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten weiterhin von zentraler Bedeutung. Am Freitag wurde dieser Bereich mehrfach getestet, ohne nachhaltig unterschritten zu werden. Damit bestätigte sich seine technische Relevanz.

Zum Wochenstart zeigt der Dax eine kräftige Gegenbewegung. Nach einem Handelsbeginn unterhalb von 25.800 Punkten stieg der Index am Montagvormittag bis unmittelbar an die Marke von 26.000 Punkten. Gegen 10:15 Uhr notiert er bei rund 25.976 Punkten. Damit steht der Index erneut vor dem Widerstandsbereich zwischen 25.990 und 26.020 Punkten, der bereits Ende Oktober und Anfang November mehrfach eine wichtige Rolle spielte.

Dax Chartanalyse 09.11.2026
Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Wichtig wird nun sein, ob der Dax die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten nachhaltig überwinden kann. Gelingt der Ausbruch über 26.020 Punkte, eröffnet sich zunächst Potenzial bis 26.100 Punkte. Darüber wären weitere Kursgewinne bis 26.250 und anschließend 26.300 Punkte möglich.

Scheitert der Index dagegen erneut an der Widerstandszone, drohen Gewinnmitnahmen bis 25.900 und anschließend 25.780 Punkte. Darunter rückt die mehrfach bestätigte Unterstützung bei 25.665 bis 25.690 Punkten wieder in den Fokus. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde das kurzfristige Chartbild deutlich verschlechtern.

Artikel teilen:
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU94TM) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 09.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.357,16 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN4A41) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 09.11.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.538,02 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
U
US Tech 100
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
S
S&P 500
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 06.11.2026
Dax ringt um 26.000 Punkte – Diese Marken entscheiden06. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 05.11.2026
Neues Dax-Allzeithoch: Welche Kurse nun möglich sind05. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 04.11.2026
Dax vor Ausbruch: US-Midterms liefern neuen Antrieb04. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 03.11.2026
Dax gibt Gewinne ab – Diese Unterstützungszone entscheidet03. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 02.11.2026
Dax verliert Trendlinie – Diese Haltelinie entscheidet02. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 08.11.2026
Die Stimmung der Börsen ist am Boden - ein gutes Zeichengestern, 18:55 Uhr · onvista
Plus
Fünf Metriken im Check
Nach Kurssturz: Wie günstig Alphabet jetzt wirklich ist05. Nov. · onvista
Plus
onvista-Analyse zum Mega-Börsengang
Zeichnen oder nicht? Unser Votum zur Anthropic-Aktie04. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen