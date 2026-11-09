Deutsche Exporte mit Sieben-Monats-Hoch - EU-Nachfrage zieht spürbar an

Berlin, 09. ⁠Nov (Reuters) - Die deutschen Exporte sind im September überraschend kräftig gestiegen. Sie kletterten um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 141,1 Milliarden Euro und damit so ‌stark wie seit Februar nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters ⁠befragte Ökonomen ⁠hatten nur mit plus 0,5 Prozent gerechnet, nach minus 0,4 Prozent im August. "Die Exporte nehmen den Aufwärtstrend wieder auf. Im September lagen sie nochmals deutlich höher als vor einem Jahr", sagte Chefvolkswirt Alexander ‌Krüger von der Bethmann HAL Bank. "Das ‌sind gute Nachrichten, zumal die Konkurrenz aus China weiter hoch ist." Der Außenhandel dürfte das Wirtschaftswachstum vorerst stützen, ⁠nicht aber antreiben.

Der Anstieg im September geht vor allem ‌auf die höhere Nachfrage aus ⁠den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zurück. Die Exporte in die EU legten um 3,5 Prozent auf 80,8 Milliarden Euro zu. Die meisten Ausfuhren ‌in ein einzelnes Land ⁠gingen erneut in die USA, ⁠obwohl diese um 0,5 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro sanken. Das deutsche China-Geschäft verlor um 5,2 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro.

Die deutschen Importe stiegen im September um 4,2 Prozent zum Vormonat auf 125,5 Milliarden Euro. Die deutsche Handelsbilanz - also Exporte minus Importe - wies ein Plus von 15,6 Milliarden Euro ⁠auf.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)