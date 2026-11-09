Deutsche Exporte steigen - "Von breit getragener Erholung weit entfernt"

Berlin, 09. Nov (Reuters) - Die ⁠deutschen Exporte sind im September überraschend kräftig gestiegen und haben von mehr Nachfrage aus der EU profitiert. Sie kletterten um 2,0 Prozent zum Vormonat auf 141,1 Milliarden Euro und damit so stark wie seit Februar nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Ökonomen hatten nach zwei Rückgängen in Folge nur mit plus 0,5 Prozent gerechnet. "Die Exporte nehmen den Aufwärtstrend wieder auf", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Bethmann HAL Bank. "Das sind ‌gute Nachrichten, zumal die Konkurrenz aus China weiter hoch ist." Der Außenhandel dürfte das Wirtschaftswachstum vorerst stützen, nicht aber antreiben.

STARKES PLUS AUS DER EU - "AUSSERHALB BEWEGT SICH KAUM WAS"

"Das Exportplus im September macht Mut, doch es steht auf einem schmalen Fundament", warnte Außenwirtschaftschef Volker Treier ⁠von der Deutschen Industrie- ⁠und Handelskammer (DIHK). "Der Zuwachs kommt fast ausschließlich aus Europa - außerhalb der EU bewegt sich kaum etwas." Zudem sei das Wachstum überzeichnet, denn zuletzt seien die Exportpreise deutlich stärker gestiegen als die Volumen.

Auch der Exportverband BGA sieht noch keinen stabilen Aufwärtstrend und spricht von einem Zickzackkurs. "Von einer breit getragenen Exporterholung sind wir damit weit entfernt", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. "Die stärkere Nachfrage aus Europa dürfte mit höheren Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sowie dem Ausbau von KI- und Rechenzentrumskapazitäten zusammenhängen, von denen deutsche Unternehmen als Zulieferer profitieren."

Die Exporte in die EU-Staaten stiegen im September überdurchschnittlich ‌um 3,5 Prozent auf 80,8 Milliarden Euro. "Der Binnenmarkt ist unser Stabilitätsanker, kann aber fehlende ‌Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten nicht dauerhaft ausgleichen", warnte Jandura. Die meisten Ausfuhren in ein einzelnes Land gingen in die USA, obwohl diese um 0,5 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro sanken. Die Exporte ins Vereinigte Königreich fielen um 4,7 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro.

SORGEN UM CHINA-GESCHÄFT UND RISIKEN IN DEN USA

Das deutsche ⁠China-Geschäft verlor um 5,2 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. "Besonders das China-Geschäft bereitet Sorgen", sagte DIHK-Experte Treier. Die Ausfuhren dorthin sinken demnach weiter, während immer ‌mehr chinesische Waren nach Deutschland kommen. "Der Wettbewerbsdruck durch chinesische Anbieter nimmt damit ⁠spürbar zu, hierzulande wie auf den Weltmärkten."

Die deutschen Importe kletterten im September um 4,2 Prozent auf 125,5 Milliarden Euro. Der Handelsbilanzsaldo - also Exporte minus Importe - lag bei plus 15,6 Milliarden Euro. "Der solide Anstieg der Einfuhren zeigt, dass die Erholung in Deutschland auch im September weitergegangen ist", erklärte Chefökonom Cyrus de la Rubia von der HCOB Bank. Das Exportwachstum habe sich im Sommer-Quartal ‌jedoch zum Frühjahr in etwa halbiert. Hier habe der niedrige Rhein-Wasserstand die ⁠Lieferketten beeinträchtigt.

Insgesamt seien die Exportzahlen ein weiterer Beleg dafür, dass "die ⁠Erholung der deutschen Wirtschaft dem Gegenwind aus hohen Energiepreisen und steigenden Zinsen trotzt", sagte der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien. Diese zeige, "dass die Wirtschaft inzwischen zu einem gewissen Maß gelernt hat, mit den Zöllen von US-Präsident Donald Trump zu leben". Die Ergebnisse der jüngsten US-Zwischenwahlen, bei denen Trumps Republikaner die Mehrheit im Kongress verloren haben, böten Chancen für ein weiter stabileres Exportwachstum.

Es gebe aber auch Risiken für den Boom beim Bau von Rechenzentren, mahnte Dullien. In vielen US-Bundesstaaten hätten die Demokraten gewonnen, die dem Bau solcher Rechenzentren eher skeptischer gegenüberstünden. "Das könnte die deutschen Exporte in die USA etwas dämpfen." Denn zuletzt hätten deutsche Firmen als Lieferanten rund um Elektronik und Energieversorgung stark vom KI-Boom in den USA profitiert.

Derweil legte das Sentix-Barometer für Deutschland nach dem Rückgang im Oktober nun wieder ⁠leicht zu - auf minus 3,3 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix zu ihrer November-Umfrage unter Investoren und Anlegern mitteilte. "Die deutsche Wirtschaft zeigt somit erste Stabilisierungstendenzen, ohne bislang den entscheidenden Befreiungsschlag zu schaffen."

(Bericht von Klaus Lauer, Mitarbeit Reinhard Becker, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)