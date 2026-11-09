Deutsche Telekom erweitert ihr KI-Rechenzentrum

Frankfurt, ⁠09. Nov (Reuters) - Wegen einer wachsenden Nachfrage baut die Deutsche Telekom ihr KI-Rechenzentrum in München aus. "Die erste Ausbaustufe ist ausgelastet, namhafte Industrieunternehmen wie Siemens oder Daimler ‌Truck nutzen die Infrastruktur bereits und eine gut gefüllte Projektpipeline zeigt den weiteren Bedarf", sagte Ferri ⁠Abolhassan, der ⁠Chef der Telekom-Tochter T-Systems, am Montag.

Das zusätzliche Investitionsvolumen belaufe sich auf 250 Millionen Euro, hieß es weiter. In der neuen Ausbaustufe steige der Strombedarf der Server auf insgesamt 20 Megawatt. Die ‌neuen Server würden mit hochmodernen ‌Nvidia-Prozessoren vom Typ "Blackwell Ultra Generation B300" bestückt. Diese sind unter anderem für das Training von KI-Modellen optimiert. "Deutschland ⁠darf bei KI nicht nur Nutzer sein", betonte ‌Telekom-Chef Tim Höttges. Die ⁠KI-Cloud der Telekom solle dabei helfen, Künstliche Intelligenz (KI) zu entwickeln und diese in großem Maßstab einzusetzen.

Der Bonner Konzern hatte sein Münchener ‌KI-Rechenzentrum im Februar offiziell ⁠in Betrieb genommen. Die ⁠ursprüngliche Investitionssumme belief sich auf eine Milliarde Euro. Damals hatte Höttges die Anlage als Referenzprojekt für eine mögliche KI-Gigafactory ins Gespräch gebracht. Zu den Nutzern der ersten Stunde zählt Agile Robots, ein Münchener Anbieter KI-gesteuerter Roboter.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)