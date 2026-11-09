Deutz: Rüstungsgeschäft rechtfertigt höhere Bewertung

Was bewegt die Aktie?

Die Deutz-Aktie steigt um rund 5,3 Prozent. Die Deutsche Bank empfiehlt den Kauf und setzt das Kursziel auf 14,50 Euro. Daraus ergibt sich gegenüber dem betrachteten Kursniveau ein Potenzial von rund 50 Prozent. Auch die DZ Bank bleibt bei ihrer Kaufempfehlung und setzt nach einer Senkung des Kursziels weiterhin einen Zielwert von 15 Euro an.

Für die positive Einordnung spricht die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft (FFG). Mit diesem Zukauf erweitert Deutz das klassische Motorengeschäft um den Bau militärischer Spezialfahrzeuge und diversifiziert damit das Unternehmen. Das Geschäft von FFG erzielt deutlich höhere Margen als das bisherige Geschäft von Deutz. Wenn die Integration gelingt, dürften höhere Umsätze deshalb mit einer höheren Marge für das Gesamtunternehmen einhergehen.

Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen bereits eine Verbesserung der Profitabilität bei Deutz. Der Umsatz steigt um zwölf Prozent auf rund 554 Millionen Euro und bleibt damit etwas unter den Erwartungen. Die operative Marge, also der Anteil des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern am Umsatz, erhöht sich von 6,3 auf sieben Prozent. Damit verbessert Deutz bei wachsenden Erlösen zugleich die operative Profitabilität.

Der Nettogewinn geht zurück, für die weitere Geschäftsentwicklung wiegt jedoch der deutlich höhere Auftragseingang schwerer. Er steigt um 33 Prozent auf 631 Millionen Euro und wächst damit stärker als der Umsatz. Zusammen mit dem margenstärkeren Spezialfahrzeugbau ergibt sich daraus eine positive Ausgangslage für die Aktie. Das aktuelle Kurs/Gewinn-Verhältnis von 7,5 steht dabei einer erwarteten Verbesserung der Margen gegenüber.

Martins Einschätzung

Das wachsende Auftragsvolumen und der Einstieg in das margenstärkere Rüstungsgeschäft rechtfertigen eine höhere Bewertung von Deutz. Der rückläufige Nettogewinn verdient Beachtung; für die Perspektive überwiegen jedoch die steigenden Bestellungen und die Aussicht auf höhere operative Margen. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 7,5 bietet die Aktie eine attraktive Ausgangslage für Positionen, die auf steigende Kurse setzen.