Entscheidung über EZB-Chefposten bleibt wohl noch in der Schwebe

Brüssel/Berlin, 09. Nov (Reuters) - ⁠Im Rennen um den EZB-Chefposten hat Eurogruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis Erwartungen an eine schnelle Vorentscheidung gedämpft. Erfahrungsgemäß würden solche Entscheidungen von den Staats- und Regierungschefs vorangetrieben, erklärte er am Montag vor dem Treffen der Finanzminister aus den Euroländern in Brüssel: "Heute wird es in erster Linie um einen Informationsaustausch und eine Diskussion gehen", fügte der Grieche hinzu. Vor dem Treffen hatten Spanien und ‌die Niederlande für ihre jeweiligen Kandidaten zur Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde geworben, die im Februar 2027 vorzeitig abtritt.

Klaas Knot verfüge als ehemaliger niederländischer Zentralbankchef und Krisenmanager über eine "exzellente" Erfolgsbilanz, sagte der niederländische Finanzminister Eelco Heinen. ⁠Die Länder sollten ⁠den Wettbewerb um die EZB-Spitzenposition nicht als Auseinandersetzung zwischen nord- und südeuropäischen Staaten betrachten. Der spanische Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo äußerte sich unterdessen optimistisch, dass der von Madrid nominierte Kandidat Pablo Hernandez de Cos das Rennen machen werde. Er verfüge über eigene Vorzüge – etwa 30 Jahre Erfahrung im Zentralbankwesen - sowie die Fähigkeit, einen Konsens zu finden. Er habe zudem in seiner Zeit als Chef der spanischen Zentralbank Führungskompetenz bewiesen, sagte Cuerpo vor Journalisten. De Cos ist derzeit ‌Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.

EZB-Präsidentin Lagarde hat angekündigt, am ‌7. Februar und damit rund acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit zurückzutreten. Nach EU-Regeln müssen die Finanzminister der Euro-Zone einen Kandidaten empfehlen, der sich anschließend einer Anhörung im Europäischen Parlament stellen muss. Die Nominierung ist dann Sache der EU-Staats- und ⁠Regierungschefs. Diese soll bis Jahresende über die Bühne gehen.

"KÖNNTE ZEIT FÜR EINEN SPANIER SEIN"

Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen die ‌Nominierungen bei ihrem Treffen in Brüssel sichten. Laut Chefökonom Alexander ⁠Krüger von der Bank Bethmann HAL könnte de Cos das Rennen machen: "Niederländer, Franzosen und Italiener gab es an der EZB-Spitze schon, jetzt könnte es Zeit für einen Spanier sein." Für Sorgen um den Fortbestand eines preisstabilen Kurses gebe es keine Basis. Bislang habe die EZB bei jedem Führungswechsel einen pragmatischen Umgang ‌mit dem Preismandat gezeigt.

Lagardes Rückzug bietet den europäischen Staats- und ⁠Regierungschefs die Möglichkeit, noch vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich ⁠im Frühjahr die Nachfolge an der EZB-Spitze zu regeln. Zudem eröffnet ihr vorzeitiger Abgang die Option für eine Paketlösung, die auch nächstes Jahr frei werdende Führungsposten umfasst - so die Nachfolge der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die bereits Anfang Januar zum Internationalen Währungsfonds wechselt. 2027 wird auch die Stelle des Chefvolkswirts frei, sodass eine Gesamtlösung naheliegt. Die Amtszeit des Iren Philip Lane als EZB-Chefvolkswirt endet am 31. Mai.

Die insgesamt drei Posten dürften zwischen den wichtigsten Ländern der Eurozone – Frankreich, Deutschland, Spanien und den Niederlanden – als Gesamtpaket ausgehandelt werden, so die Einschätzung von Insidern. "Vielleicht würde das die Dinge erleichtern. Aber noch einmal: Dies ist eine Entscheidung, die von den Staats- und Regierungschefs ⁠auf ihrer Ebene getroffen werden wird", betonte Eurogruppenchef Pierrakakis.

(Bericht von Jan Strupczewski, Inti Landauro, Bart Meijer, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)