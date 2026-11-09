EQS-AFR: CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CANCOM SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

09.11.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CANCOM SE bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027

Ort:

https://investoren.cancom.de/berichte-praesentati_category/2027/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.05.2027

Ort:

https://investors.cancom.com/berichte-praesentati_category/2027/

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet:http://www.cancom.de
LEI Code:391200T4AUN1BPBXAO14
Ende der MitteilungEQS News-Service

2430318 09.11.2026 CET/CEST

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