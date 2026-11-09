EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.11.2026 / 14:10 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 14. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 9. November 2026 – Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 wurde eine Anzahl von 351.530 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 02.11.2026 27.180 53,5269 XETA 02.11.2026 9.920 53,5013 TQEX 02.11.2026 23.658 53,5040 CEUX 02.11.2026 4.459 53,5428 AQEU 03.11.2026 62.702 53,4340 XETA 03.11.2026 13.782 53,4055 TQEX 03.11.2026 39.818 53,3973 CEUX 03.11.2026 13.698 53,4346 AQEU 04.11.2026 4.554 53,5903 XETA 04.11.2026 3.106 53,5756 TQEX 04.11.2026 6.484 53,5310 CEUX 04.11.2026 2.169 53,5656 AQEU 05.11.2026 0 - XETA 05.11.2026 0 - TQEX 05.11.2026 0 - CEUX 05.11.2026 0 - AQEU 06.11.2026 60.208 54,2381 XETA 06.11.2026 19.632 54,2253 TQEX 06.11.2026 48.239 54,2174 CEUX 06.11.2026 11.921 54,2206 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 7.946.760 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Internet: www.basf.com LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

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