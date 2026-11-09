EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 27. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

09.11.2026 / 11:18 CET/CEST
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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

27. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachungen vom 20. August 2026 sowie vom 28. Oktober 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 jeweils erweitert wurde.

In der Zeit vom 2. November 2026 bis zum 6. November 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 326.530 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

DatumAggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Handelsplatz
02.11.202631.72483,3543XETA
02.11.20266.34083,3700TQEX
02.11.202617.11383,3452CEUX
02.11.202610.72383,3444AQEU
03.11.202628.43683,2863XETA
03.11.20268.78483,3818TQEX
03.11.202618.31883,3019CEUX
03.11.202610.46283,3573AQEU
04.11.202626.55384,5440XETA
04.11.20268.98383,8362TQEX
04.11.202619.09784,3766CEUX
04.11.202610.56784,0289AQEU
05.11.202630.68885,4190XETA
05.11.20266.06385,3466TQEX
05.11.202620.14885,3336CEUX
05.11.20267.50185,3994AQEU
06.11.202628.44384,5969XETA
06.11.20268.28484,5333TQEX
06.11.202616.92684,5443CEUX
06.11.202611.37784,5496AQEU

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 6. November 2026 erworben wurden, beträgt 2.649.669 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet:www.Beiersdorf.com
LEI Code:L47NHHI0Z9X22DV46U41
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2430830 09.11.2026 CET/CEST

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