EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
09.11.2026 / 13:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
9. November 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 wurden insgesamt 92.833 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|02.11.2026
|9.146
|58,9588
|539.237,18
|Xetra
|02.11.2026
|7.067
|59,0172
|417.074,55
|CBOE Europe (CEUX)
|02.11.2026
|1.026
|59,2090
|60.748,43
|Turquoise Europe (TQEX)
|02.11.2026
|1.404
|59,0571
|82.916,17
|Aquis Europe (AQEU)
|03.11.2026
|8.557
|58,9979
|504.845,03
|Xetra
|03.11.2026
|8.074
|59,0150
|476.487,11
|CBOE Europe (CEUX)
|03.11.2026
|952
|59,0730
|56.237,50
|Turquoise Europe (TQEX)
|03.11.2026
|1.059
|58,9221
|62.398,50
|Aquis Europe (AQEU)
|04.11.2026
|6.419
|59,9434
|384.776,68
|Xetra
|04.11.2026
|7.985
|59,9459
|478.668,01
|CBOE Europe (CEUX)
|04.11.2026
|1.956
|59,7129
|116.798,43
|Turquoise Europe (TQEX)
|04.11.2026
|1.990
|60,1527
|119.703,87
|Aquis Europe (AQEU)
|05.11.2026
|8.005
|60,5410
|484.630,71
|Xetra
|05.11.2026
|6.847
|60,5339
|414.475,61
|CBOE Europe (CEUX)
|05.11.2026
|2.076
|60,6040
|125.813,90
|Turquoise Europe (TQEX)
|05.11.2026
|1.235
|60,7754
|75.057,62
|Aquis Europe (AQEU)
|06.11.2026
|7.248
|57,7639
|418.672,75
|Xetra
|06.11.2026
|7.328
|57,7216
|422.983,88
|CBOE Europe (CEUX)
|06.11.2026
|2.616
|57,7801
|151.152,74
|Turquoise Europe (TQEX)
|06.11.2026
|1.843
|58,1472
|107.165,29
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|92.833
|59,2445
|5.499.843,96
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.346.815 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2430880 09.11.2026 CET/CEST