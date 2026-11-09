EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.11.2026 / 13:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
9. November 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 wurden insgesamt 92.833 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
02.11.20269.14658,9588539.237,18Xetra
02.11.20267.06759,0172417.074,55CBOE Europe (CEUX)
02.11.20261.02659,209060.748,43Turquoise Europe (TQEX)
02.11.20261.40459,057182.916,17Aquis Europe (AQEU)
03.11.20268.55758,9979504.845,03Xetra
03.11.20268.07459,0150476.487,11CBOE Europe (CEUX)
03.11.202695259,073056.237,50Turquoise Europe (TQEX)
03.11.20261.05958,922162.398,50Aquis Europe (AQEU)
04.11.20266.41959,9434384.776,68Xetra
04.11.20267.98559,9459478.668,01CBOE Europe (CEUX)
04.11.20261.95659,7129116.798,43Turquoise Europe (TQEX)
04.11.20261.99060,1527119.703,87Aquis Europe (AQEU)
05.11.20268.00560,5410484.630,71Xetra
05.11.20266.84760,5339414.475,61CBOE Europe (CEUX)
05.11.20262.07660,6040125.813,90Turquoise Europe (TQEX)
05.11.20261.23560,775475.057,62Aquis Europe (AQEU)
06.11.20267.24857,7639418.672,75Xetra
06.11.20267.32857,7216422.983,88CBOE Europe (CEUX)
06.11.20262.61657,7801151.152,74Turquoise Europe (TQEX)
06.11.20261.84358,1472107.165,29Aquis Europe (AQEU)
Gesamt92.833
 		59,24455.499.843,96
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.346.815 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
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2430880 09.11.2026 CET/CEST

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