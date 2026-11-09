EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
09.11.2026 / 10:03 CET/CEST
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2026 – Zwischenmeldung Nr. 5
Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis zum 6. November 2026 wurden insgesamt 55.000 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 27. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:
|Datum
|Handelsplatz
|Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)
|Gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes Volumen (€)
|02.11.2026
|XETR
|11.000
|57,1158
|628.273,80
|03.11.2026
|XETR
|11.000
|56,9300
|626.230,00
|04.11.2026
|XETR
|11.000
|57,5261
|632.787,10
|05.11.2026
|XETR
|11.000
|57,8845
|636.729,50
|06.11.2026
|XETR
|11.000
|57,1745
|628.919,50
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 275.000 Stück.
Essen, 9. November 2026
RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|LEI Code:
|529900GB7KCA94ACC940
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2430762 09.11.2026 CET/CEST