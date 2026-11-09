EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 4. Zwischenmeldung

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.11.2026 / 14:08 CET/CEST

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Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 insgesamt 23.957 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 8. Oktober 2026 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Oktober 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 2. November 2026 5.600 13,1585 3. November 2026 5.071 12,8959 4. November 2026 5.126 13,3862 5. November 2026 5.400 13,5314 6. November 2026 2.760 12,8042 Summe 23.957 13,1949

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 103.601 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026_ii

abrufbar.

München, 9. November 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand

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