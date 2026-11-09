EQS-DD: aap Implantate AG: Langner Asset Management GmbH, Einbuchung von 10.000 Bezugsrechten ohne Gegenleistung im Rahmen der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der aap Implantate AG (Zuteilung im ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.11.2026 / 11:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Langner Asset Management GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Marc
|Nachname(n):
|Langner
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|aap Implantate AG
b) LEI
|39120001TRQTQ01LPP57
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Bezugsrecht
b) Art des Geschäfts
|Einbuchung von 10.000 Bezugsrechten ohne Gegenleistung im Rahmen der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der aap Implantate AG (Zuteilung im Verhältnis zum Aktienbestand von 10.000 Aktien). Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem Beleg-schaftsaktienprogramm.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.aap.de
|LEI Code:
|39120001TRQTQ01LPP57
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107870 09.11.2026 CET/CEST
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