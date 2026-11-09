EQS-DD: aap Implantate AG: Merval AG, Einbuchung von 1.249.640 Bezugsrechten ohne Gegenleistung im Rahmen der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der aap Implantate AG (Zuteilung im Verhältnis zum ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.11.2026 / 13:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Merval AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr. med.
Vorname: Nathalie
Nachname(n): Krebs
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
aap Implantate AG

b) LEI
39120001TRQTQ01LPP57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Bezugsrecht

b) Art des Geschäfts
Einbuchung von 1.249.640 Bezugsrechten ohne Gegenleistung im Rahmen der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der aap Implantate AG (Zuteilung im Verhältnis zum Aktienbestand von 1.249.640 Aktien). Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem Beleg-schaftsaktienprogramm.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet: www.aap.de
LEI Code: 39120001TRQTQ01LPP57

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107874  09.11.2026 CET/CEST

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