EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 13.288 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 17.799,841 Phantom Shares ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.11.2026 / 15:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:James Denson
Nachname(n):Wilson Jr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Revenue Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 13.288 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 17.799,841 Phantom Shares gemäß dem Employee Equity Deferred Compensation Program der ADTRAN Holdings, Inc. aufgrund der Beendigung des Employee Equity Deferred Compensation Program. Eine Gesamtzahl von 4.511,841 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurden von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

03.11.2026; UTC−6

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet:www.adtran.com
LEI Code:549300VV36J86CRRWF77
Ende der MitteilungEQS News-Service

107878 09.11.2026 CET/CEST

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