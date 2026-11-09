EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 13.288 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 17.799,841 Phantom Shares ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.11.2026 / 15:21 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|James Denson
|Nachname(n):
|Wilson Jr
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Revenue Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 13.288 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 17.799,841 Phantom Shares gemäß dem Employee Equity Deferred Compensation Program der ADTRAN Holdings, Inc. aufgrund der Beendigung des Employee Equity Deferred Compensation Program. Eine Gesamtzahl von 4.511,841 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurden von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|03.11.2026; UTC−6
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|LEI Code:
|549300VV36J86CRRWF77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107878 09.11.2026 CET/CEST