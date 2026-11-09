EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 134.336 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 225.774,593 Phantom Shares ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.11.2026 / 15:32 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Thomas R. Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 134.336 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 225.774,593 Phantom Shares gemäß dem Employee Equity Deferred Compensation Program der ADTRAN Holdings, Inc. aufgrund der Beendigung des Employee Equity Deferred Compensation Program. Eine Gesamtzahl von 91.438.593 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurden von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

03.11.2026; UTC−6

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Adtran Holdings, Inc. 901 Explorer Boulevard 35806 Huntsville Vereinigte Staaten von Amerika Internet: www.adtran.com LEI Code: 549300VV36J86CRRWF77

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