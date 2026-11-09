EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.11.2026 / 09:49 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Christian Nachname(n): Pawlu

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000FRE5EN2

b) Art des Geschäfts

Kauf Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 51,66 EUR 251.222,58 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 51,6600 EUR 251.222,5800 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurt FRAA MIC: XFRA

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

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