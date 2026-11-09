EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.11.2026 / 09:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Christian
Nachname(n):Pawlu

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000FRE5EN2

b) Art des Geschäfts

Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
51,66 EUR251.222,58 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
51,6600 EUR251.222,5800 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt FRAA
MIC:XFRA

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Internet:www.fresenius.com
LEI Code:XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
Ende der MitteilungEQS News-Service

107868 09.11.2026 CET/CEST

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