EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: Stefan Brendgen, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.11.2026 / 15:43 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Brendgen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Instone Real Estate Group SE

b) LEI

391200DINUIRPDZQHX03

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2NBX80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,627100 EUR 28.135,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5,6271 EUR 28.135,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group SE Grugaplatz 2-4 45131 Essen Deutschland Internet: www.instone.de LEI Code: 391200DINUIRPDZQHX03

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