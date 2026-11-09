EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: Stefan Brendgen, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.11.2026 / 15:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stefan
Nachname(n):Brendgen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Instone Real Estate Group SE

b) LEI

391200DINUIRPDZQHX03 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2NBX80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
5,627100 EUR28.135,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
5,6271 EUR28.135,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Instone Real Estate Group SE
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.instone.de
LEI Code:391200DINUIRPDZQHX03
Ende der MitteilungEQS News-Service

107860 09.11.2026 CET/CEST

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