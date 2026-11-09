EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 11.437 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.11.2026 / 17:54 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Elisabeth Nachname(n): Staudinger-Leibrecht

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Healthineers AG

b) LEI

529900QBVWXMWANH7H45

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SHL1006

b) Art des Geschäfts

Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 11.437 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast auf Grund von Aktienübertragungen im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm zum Durchschnittspreis für alle Siemens Healthineers Aktien, die für die Berechtigten unter dem Siemens Healthineers Aktienprogramm am 2026-11-11, +01:00 verkauft werden. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

09.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Siemens Healthineers AG Siemensstr. 3 91301 Forchheim Deutschland Internet: https://www.siemens-healthineers.com LEI Code: 529900QBVWXMWANH7H45

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