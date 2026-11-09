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AUKTION FÜR MICHAEL JACKSON, PRINZESSIN DIANA & LEGENDEN DER POPKULTUR STARTET BEI JULIEN'S IN ABU DHABI



09.11.2026 / 13:05 CET/CEST

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Prominente und Popkultur erleben – Auftaktveranstaltung des weltweit führenden Auktionshauses für Unterhaltung

Drei hochkarätige Auktionen vereinen Sammlungen von Michael Jackson, Prinzessin Diana und Legenden der Popkultur und läuten damit die Veranstaltungswoche im November und Dezember in der gesamten Region ein.

Die Gebotsabgabe beginnt am 9. November und die vollständigen Kataloge der größten Namen aus Musik, Mode, Film und Unterhaltung werden online verfügbar sein.

LOS ANGELES, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions wird die vollständigen Kataloge veröffentlichen und die Gebote für drei hochkarätige Auktionen eröffnen; Michael Jackson: Das modische Vermächtnis, Prinzessin Diana: Einfluss, Mode & eine königliche Kollektion und Legenden der Popkultur.

Die Auktionen bringen weltbekannte Sammler, Luxusmarken, führende Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche, Designer und kulturelle Trendsetter zur ersten Celebrity & Pop Culture Experience zusammen, die vom 7. bis 9. Dezember im Rosewood Abu Dhabi stattfindet. Freuen Sie sich auf ein mehrtägiges, intensives Erlebnis mit Ausstellungen in Museumsqualität, Live-Auktionen, exklusiven Programmen, informativen Gesprächen und VIP-Veranstaltungen in Abu Dhabi und Bahrain.

„Dies ist ein entscheidender Moment in Juliens globaler Entwicklung, da wir einige der außergewöhnlichsten Kulturschätze der Welt nach Abu Dhabi bringen, um dort eine beispiellose Feier der Musik, Mode, des Films und der Unterhaltung zu veranstalten", sagte Ken Citron, CEO von Julien's Auctions. „Von Michael Jacksons revolutionärem Einfluss auf Musik und Stil bis hin zu Prinzessin Dianas bleibendem humanitären Vermächtnis – diese Sammlungen repräsentieren weit mehr als nur ikonische Objekte, sie sind greifbare Zeugnisse unserer gemeinsamen Popkulturgeschichte." Mit diesem Auftaktprojekt in Abu Dhabi schaffen wir eine neue Plattform, auf der Sammler, Enthusiasten und kulturelle Meinungsbildner aus aller Welt mit den Legenden und Momenten in Kontakt treten können, die Generationen geprägt haben."

ERSTER BLICK AUF DIE HIGHLIGHTS:

1. Michael Jackson: Das Modeerbe

Über 100 außergewöhnliche Stücke, die die Mode, Musik und Popkultur der Prominenten veränderten und die Momente einfingen, die Michael Jackson zu einem globalen Superstar machten. Mit unglaublichen Stücken, die auf der Bühne, in Musikvideos und persönlich getragen wurden, entworfen von Michael Jacksons langjährigen Kostümbildnern Dennis Tompkins und Michael Bush, die auch in dem mit Spannung erwarteten illustrierten Buch von Bush zu sehen sind,KING OF STYLE II: Michael Jackson einkleiden. LINK ZUR MICHAEL JACKSON ABENDAUKTION & LINK ZUR MICHAEL JACKSON TAGSAUKTION

Michael Jackson | 1982 "Thriller" Musikvideo - Getragene und signierte rote und schwarze Lederjacke (Est. Auf Anfrage erhältlich)

Michael Jackson | 1982 "Thriller" Musikvideo – Getragene und signierte Florsheim-Loafer mit signiertem Brief (Schätzwert: 30.000 – 50.000 USD)

Michael Jackson | 1983 „Motown 25" – Loafer, die er bei seinem ersten Moonwalk-Auftritt trug (Schätzwert: 60.000 – 80.000 US-Dollar)

Michael Jackson | 1983 „Motown 25" Bühnen-getragener, verzierter weißer Handschuh (Schätzwert: 600.000 – 800.000 USD)

Weitere Highlights wie die „Bad Tour"-Jacke und der Nadelstreifenanzug „Smooth Criminal" sind auf Anfrage erhältlich.

2. Prinzessin Diana: Einfluss, Mode & eine königliche Kollektion

Diana faszinierte die Welt mit ihren glamourösen, von Catherine Walker und Victor Edelstein entworfenen Outfits und ihrem herzlichen Umgang mit Menschen, die unter Armut und Krankheit litten. Ihre öffentlichen Auftritte wurden zu mehr als nur Fotos oder modischen Momenten; sie wurden zu Gelegenheiten, das Bewusstsein zu schärfen, Wahrnehmungen in Frage zu stellen und die Weltöffentlichkeit auf wichtige humanitäre Anliegen aufmerksam zu machen. Diese einzigartige Kollektion macht ihr Vermächtnis greifbar durch Kleidungsstücke und Accessoires aus einigen ihrer bekanntesten Wohltätigkeitsveranstaltungen sowie Erinnerungsstücke, die ihr großzügiges Herz und ihre unvergängliche Schönheit widerspiegeln. LINK ZUR PRINZESSIN DIANA-AUKTION

Prinzessin Diana | 1995 Catherine Walker CFDA-Veranstaltung, marineblaues Abendkleid (mit Buch) (Schätzwert: 200.000 - 400.000 USD)

Prinzessin Diana | 1997 Miss Selfridges Driving Loafers (mit Buch) (Schätzwert: 20.000 - 30.000 USD) Getragen während ihres legendären Landminen-Spaziergangs

Prinzessin Diana | Ralph Lauren Hemd (mit Buch) des American-Based Landmine Survivors Network von 1997 (Schätzwert: 10.000 - 20.000 USD)

Prinzessin Diana | 1993 Victor Edelstein Serpentine Gallery Getragenes nachtblaues Seidenkrepp-Abendkleid (Schätzwert: 200.000 - 400.000 USD)

Weitere Highlights auf Anfrage erhältlich

3. Legenden der Popkultur

Eine kuratierte Auswahl seltener und außergewöhnlicher Stücke, die die globale Popkultur geprägt haben. Sammler finden hier legendäre Instrumente, die auf den größten Bühnen der Welt gespielt wurden, wegweisende Filmrequisiten, Archivstücke bekannter Modedesigner, Auszeichnungen legendärer Sportler und gefeierte Werke zeitgenössischer urbaner Kunst. LINK ZUR ABENDAUKTION POPKULTURLEGENDS & LINK ZUR TAGSAUKTION POPKULTURLEGENDS

1-fache Infinity-Handschuh-Replik mit echten Edelsteinen (geschätzt). Auf Anfrage erhältlich) Es wurde einmalig in Absprache mit Marvel und Disney anhand der offiziellen Designdateien von Marvel hergestellt und mit sechs zertifizierten, unbehandelten Natursteinen mit einem Gesamtgewicht von fast 180 Karat besetzt, von denen jeder einen der Infinity-Steine repräsentiert.

Musikartikel

Nirvana | Kurt Cobain 1991 Reading Festival Bühnen- und "Nevermind" Fotoshooting Lederjacke (mit Magazin) (Schätzwert: 20.000 - 40.000 USD)

Prince | Im Besitz von und gespielt: 1993 Cloud-Gitarre, gebaut von Kurt Nelson, Metallic-Blau (Schätzwert: 300.000 - 600.000 US-Dollar)

Prinz | Halskette, Geschenk an Mayte Garcia (Schätzwert: 10.000 - 20.000 USD)

Amy Winehouse | Persönliches Songwriting 2008 Yamaha CX40 Klassische Gitarre, Natur (mit Fotos) (Schätzwert: 20.000 - 40.000 USD)

Banksy

Banksy | "Macht euch bereit!" Signiertes Originalgemälde des Sensenmanns (Schätzwert: 2.000.000 - 3.000.000 USD)

Sharon Stone

Sharon Stone | Valentino Couture-Ensemble auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes 1995 (mit Foto) (Schätzwert: 4.000 - 5.000 US-Dollar)

Sharon Stone | 1995 Casino Film Getragenes blaues Lederensemble von Ginger McKenna (mit Foto) (Schätzwert: 4.000 - 5.000 USD)

Sharon Stone | Golden Globes 1996, Vera Wang Color Block Kleid (mit Foto) (Schätzwert: 4.000 - 5.000 USD)

Sharon Stone | Oscar-Auftritt 1998: Rock von Vera Wang, Hemd von Charvet (mit Foto) (Schätzwert: 4.000–5.000 USD)

Im Vorfeld der Live-Auktionen in Abu Dhabi begab sich eine kuratierte Auswahl an Highlights aus den drei Hauptkollektionen auf eine internationale Tournee. Zu den Stationen in den USA gehörten die Heal Los Angeles Foundation, das MOPOP (Museum of Pop Culture) in Seattle und New York City. International wurden die Stücke im Hankyu in Osaka, Japan, und im Museum of Style Icons in Newbridge, Irland, ausgestellt.

Im November veranstalten Julien's und Imersa Experiences (ehemals Faalyat), ein in Bahrain ansässiges Eventmanagement-Unternehmen, eine Michael Jackson Buchsigniertour mit Michael Bush, Michael Jacksons langjährigem Kostümbildner, der dem Publikum einen Einblick in die Handwerkskunst hinter Jacksons Bühnengarderobe gewährt. Eine Veranstaltung und Ausstellung im Cipriani sowie verschiedene andere Aktionen mit Imersa Experiences werden noch angekündigt.

Diese Stücke werden später im Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi, im Rahmen einer speziellen Pop-up-Ausstellung während der Formel-1-Woche des Großen Preises von Abu Dhabi gezeigt. Die Ausstellung befindet sich in der legendären Lobby des Hotels und bietet internationalen Besuchern sowie Besuchern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eine exklusive Vorschau, bevor die Tour ihren letzten Halt bei der Celebrity & Pop Culture Experience im Rosewood Abu Dhabi, dem offiziellen Veranstaltungsortpartner von Julien's Auctions, macht.

PROGRAMM FÜR PROMINENTE UND POPKULTUR UND AUKTIONEN

Bahrain, 20.-26. November (in Partnerschaft mit Imersa Experiences):

Prinzessin Diana Ausstellung

Gespräch mit Michael Bush, Buchsignierung und Medienveranstaltung

Podiumsdiskussionen und Workshop mit Michael Bush

Michael Jackson Dinner- und Abenderlebnis

Michael Jackson und die Infinity Gauntlet Ausstellung

Abu Dhabi, 29. November – 9. Dezember:

29. November – 5. Dezember: Highlights, die in der Lobby des Emirates Palace Mandarin Oriental öffentlich ausgestellt sind

6. Dezember: 21:30 Uhr GST – Eröffnungsfeier des „Mitternachtsbrunchs"

7. Dezember: 17:00 - 19:00 Uhr GST - Ausgewählte Kundenpräsentation, gesponsert von Rosewood Abu Dhabi 20:00 Uhr GST - Michael Jackson: Die Fashion Legacy (Abend) Live-Auktion

8. Dezember: 10:00 Uhr GST - Michael Jackson: Die Fashion Legacy (Tag) Live-Auktion 20:00 Uhr GST – Live-Auktion „Legenden der Popkultur" (Abend)

9. Dezember: 10:00 Uhr GST – Live-Auktion „Legenden der Popkultur" (Tag) 16:00–18:00 Uhr GST – Veranstaltung und Podiumsdiskussion von Highbridge Advisory im Rahmen der Abu Dhabi Finance Week. 20:00 Uhr GST - Prinzessin Diana: Live-Auktion „Einfluss, Mode & eine königliche Sammlung"

Mit öffentlichen Ausstellungen, Live-Auktionen und Gesprächen über das kreative Erbe wird die Celebrity & Pop Culture Experience ein internationales Sammlerpublikum in Abu Dhabi zusammenbringen. Dieses Vorhaben stellt eine bedeutende Erweiterung von Juliens globaler Vision dar. Julien's Celebrity & Pop Culture Experience wird Kulturerhalt, Luxusgastfreundschaft, Bildung, Unterhaltung und Handel an einem Ort vereinen.

Über Julien's Auctions

Für die Momente, auf die es ankommt. Kennen Sie diesen Moment, wenn die Lichter gedimmt werden, kurz bevor Ihre Lieblingsband zu spielen beginnt? Oder dieses Gefühl, kurz bevor der Abspann eines Films läuft, der Ihre ganze Welt in einem Augenblick verändert hat? Die Luft ist voller Vorfreude, und Worte können das Gefühl niemals angemessen beschreiben, denn man muss einfach dabei gewesen sein.

Bei Julien's Auctions möchten wir Ihnen diese Momente durch ikonische Artefakte und einzigartige Sammlungen zurückbringen. Ob in direkter Zusammenarbeit mit Künstlern, in Partnerschaft mit legendären Nachlässen oder in enger Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Sammlern – unsere Auktionen lassen Kultur lebendig werden und versprechen Entdeckungen und Wiederbegegnungen. Von Hollywood-Legenden bis hin zu Modeikonen – unsere Auktionen zelebrieren Luxus, Geschichte und die Geschichten, die Generationen prägen.

Von Elvis Presley, Marilyn Monroe und Ringo Starr bis hin zu Lady Gaga, Banksy und Kurt Cobain – von Los Angeles bis in die ganze Welt: Wir sind der Ort, an dem Originale ihre Gleichgesinnten finden. Für weitere Informationen besuchen Sie uns: juliensauctions.com

Über Rosewood Abu Dhabi

Rosewood Abu Dhabi ist ein modernes Wahrzeichen am Wasser auf der Insel Al Maryah, wo urbanes Flair auf die Ruhe des Meeres trifft. Mit Blick auf den Arabischen Golf und gleichzeitig in Verbindung mit der Energie und Kultur der Region definiert es die Grenze zwischen Geschäft und Vergnügen neu. Die 189 Zimmer und Suiten des Resorts sowie die 131 Rosewood Residences vereinen auf harmonische Weise zeitgenössische Eleganz mit lokalem Flair. Jedes Detail, geschmückt mit arabischen Kunstwerken, Installationen und Skulpturen – deren Geschichten auf geführten Touren enthüllt werden –, trägt einen kulturellen Bezug in sich. Zu den Höhepunkten zählt der atemberaubende Lasvit-Kronleuchter von Pierre Hermé im Majlis, ein beeindruckendes Prunkstück, das Licht, Glas und orientalisches Erbe vereint. Gäste können sich auf kulinarische Reisen begeben und Aromen aus aller Welt in neun Restaurants entdecken, lokale Heiltraditionen im Sense Spa erleben oder im Fitnesscenter mit personalisiertem Training für Abwechslung sorgen.

Mehr dazu erfahren Sie auf: rosewoodhotels.com/abu-dhabi

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Weitere Informationen finden Sie unter rosewoodhotels.com/en/abu-dhabi

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Über Imersa Experiences (ehemals Faalyat)

Imersa Experiences (ehemals Faalyat) mit Hauptsitz im Königreich Bahrain ist ein auf Erlebnisse spezialisiertes Eventunternehmen, das durch Kreativität, Storytelling und immersive Interaktion sinnvolle und wirkungsvolle Erlebnisse schafft.

Imersa Experiences konzipiert und realisiert VVIP- und Red-Carpet-Erlebnisse, kulturelle Präsentationen, Ausstellungen, Sportveranstaltungen, Regierungs- und Unternehmensveranstaltungen sowie groß angelegte öffentliche Aktionen.

Durch die Kombination von kreativer Leitung, Produktionskompetenz und Publikumsbindung verwandelt Imersa Experiences Ideen in unvergessliche Erlebnisse, die Menschen, Marken und Gemeinschaften verbinden. Mit einem etablierten Portfolio in Bahrain und der gesamten Region schafft Imersa weiterhin unverwechselbare, kulturell relevante und nachhaltige Erlebnisse.

Medienkontakt: Jenelle Hamilton PR

Jenelle Hamilton

Jenelle@JenelleHamilton.com

+1 646.421.9139

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