EQS-News: Cision-Bericht zeigt, wie Suche, Social Media und KI neue Verbrauchertrends sichtbar machen

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Cision-Bericht zeigt, wie Suche, Social Media und KI neue Verbrauchertrends sichtbar machen



09.11.2026 / 16:05 CET/CEST

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Auf Basis der Analyse von mehr als 564 Millionen Social-Media-Beiträgen sowie Tausenden von Suchanfragen und KI-Prompts untersucht der Bericht, welche Erkenntnisse entstehen, wenn Marken Signale aus verschiedenen Kanälen miteinander verknüpfen.

Cisionâ€™s new report connects search, social and AI data to reveal the consumer trends brands often miss.

CHICAGO, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medienanalysen, veröffentlicht heute The State of Search and Social 2027. Der neue Bericht untersucht, wie die Verknüpfung von Erkenntnissen aus Suchanfragen, sozialen Medien und KI Marken dabei helfen kann, das Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern besser zu verstehen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen und fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wo investiert werden soll.

Auf Basis von mehr als 564 Millionen Social-Media-Beiträgen sowie fast 5.000 Suchanfragen und KI-Prompts zeigt der Bericht, wie sich kurzfristige Aufmerksamkeit von nachhaltigem Interesse unterscheiden lässt und wie sich die Wahrnehmung von Verbraucherinnen und Verbauchern verändert. Zudem deckt er Diskrepanzen zwischen dem auf, was Verbraucher diskutieren, und der Art und Weise, wie KI Marken und Themen darstellt.

Für Marketing- und Kommunikationsteams, die für 2027 planen, unterstreichen die Ergebnisse, warum das richtige Timing ebenso wichtig ist wie das Verständnis dafür, was die Aufmerksamkeit der Verbraucher lenkt. Einen Trend erst dann zu erkennen, wenn er seinen Höhepunkt bereits überschritten hat, kann bedeuten, dass man zu spät kommt. Das Verknüpfen von Signalen, während das Interesse noch wächst, kann Marken dabei helfen, Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren sowie zu verstehen, wann sie aktiv werden und wann sie den Kurs ändern sollten.

„Einige der wertvollsten Erkenntnisse über Verbraucherinnen und Verbraucher entstehen, wenn wir betrachten, was zwischen einzelnen Kanälen sichtbar wird", sagte Amy Jones, Chief Marketing Officer bei Cision. „Suchdaten können zeigen, wo sich das Interesse verändert. Soziale Medien helfen dabei, das „Warum" zu erklären. Und die Antworten der KI offenbaren die Botschaft, die die Konsumenten erreichen. Durch die Verknüpfung dieser Perspektiven können Marken nicht nur besser verstehen, was geschieht, sondern auch, wie sie reagieren und wann sie handeln sollten."

Verknüpfte Signale zeigen, was wirklich hinter der Aufmerksamkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern steckt

Der Bericht untersucht Verbrauchertrends in den Bereichen Gesundheit und Wellness, Lebensmittel und Getränke, Automobilindustrie, KI sowie Online-Kultur. Die Ergebnisse stellen Annahmen in Frage, die Investitionsentscheidungen, Kampagnenstrategien und das Reputationsmanagement beeinflussen können:

Interesse ist nicht gleichbedeutend mit Akzeptanz. Das Suchvolumen für KI-bezogene Suchanfragen stieg innerhalb von vier Jahren um 2.400 %, während in sozialen Medien Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Rechenzentren und Widerstand gegen KI-Missbrauch zum Ausdruck kamen. Fazit: Marken müssen verstehen, was Neugier und Besorgnis auslöst, bevor sie entscheiden, wie sie KI positionieren.

Trends können sich weiterentwickeln, anstatt zu verschwinden. Während die anfänglichen Suchanfragen rund um „Maxxing" nachließen, zeigten Diskussionen in den sozialen Medien, dass der Trend neue Formen annahm. Die Erwähnungen von „Whimsymaxxing" stiegen im Jahresvergleich um 917 %. Fazit: Die gemeinsame Betrachtung von Suchanfragen und sozialen Medien hilft Marken zu verstehen, ob die Aufmerksamkeit nachlässt oder sich in etwas Neues verlagert.

Das richtige Timing ist ebenso wichtig wie die Beständigkeit eines Trends. Dubai-Schokolade wurde 2025 zu einem viralen Food-Trend, doch der Suchanstieg ebbte ebenso schnell ab, wie er gekommen war. Matcha ist der „immer aktuelle" Food-Trend, zu dem die Verbraucher immer wieder zurückkehren. Fazit: Die Verknüpfung von Such- und Social-Media-Daten hilft dabei, sowohl die Beständigkeit eines Trends als auch das Zeitfenster zu bewerten, in dem man davon profitieren kann.

Die Sichtbarkeit von KI reicht über Ihre eigene Website hinaus. In einer Analyse der KI-Antworten auf Suchanfragen zum Thema „bestes Auto" lag Toyota mit einem Anteil von 13,8 % an den Markenerwähnungen an der Spitze. Dennoch machte Toyotas eigene Website nur einen Bruchteil der von großen Sprachmodellen (LLMs) zitierten Quellen aus, verglichen mit mehr als 4.000 bei YouTube. Fazit: Um die Sichtbarkeit in der KI zu verstehen, muss man die externen Quellen kennen, die die Empfehlungen prägen.

Was Menschen diskutieren, kann sich von dem unterscheiden, was die KI hervorhebt. Eine Analyse zu Magnesiumglycinat ergab, dass in den sozialen Medien vor allem der Stressabbau als Vorteil thematisiert wurde, während KI-Antworten den Schwerpunkt auf die Unterstützung der Knochen sowie die kardiometabolische Unterstützung legten. Fazit: Marken müssen nicht nur verstehen, worüber Verbraucher diskutieren, sondern auch, wie KI-Plattformen ein Thema bei der Beantwortung entsprechender Fragen darstellen.

Was KI-Antworten für Markensichtbarkeit und Verbrauchernachfrage bedeuten

Marken müssen heute nicht nur verstehen, was ihre Zielgruppen sagen und wonach sie suchen, sondern auch, welche Informationen ihnen in KI-Antworten begegnen. In der Analyse der Automobilbranche gehörten YouTube-Creators, redaktionelle Medien und einzelne Journalistinnen und Journalisten zu den am häufigsten zitierten Quellen, nicht die Automobilhersteller selbst.

Berichterstattung, Rezensionen und Community-Diskussionen über eine Marke fließen damit zunehmend in die Antworten ein, die potenzielle Käuferinnen und Käufer von KI-Systemen erhalten. Die Verknüpfung dieser Perspektiven hilft Teams dabei, ungedeckte Bedürfnisse zu erkennen, mögliche Kaufbarrieren besser zu verstehen und fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wo sie investieren und wie sie kommunizieren.

Aufmerksamkeit nicht nur messen, sondern verstehen

Der Bericht enthält fünf Fragen, die Teams dabei helfen sollen, Zusammenhänge herzustellen zwischen dem, wonach Menschen suchen, worüber sie in sozialen Medien diskutieren und wie KI-Antworten ein Thema gestalten. Teams, die diese Signale weiterhin getrennt messen, werden zunehmend falsch verstehen, was Verbraucher fragen, diskutieren und was ihnen mitgeteilt wird. Ihre Verknüpfung hilft dabei, Verständnislücken zu identifizieren und fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Kampagnen, Investitionen und Kommunikation zu treffen.

Laden Sie The State of Search and Social 2027herunter, um den vollständigen Bericht zu lesen und die Ergebnisse zu erkunden.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Cision Erkenntnisse aus den Bereichen Medien, soziale Medien, Suche und KI-Sichtbarkeit miteinander verknüpft.

Informationen zum Bericht

Der Bericht stützt sich auf Daten von Brandwatch Consumer Research und Trajaan, die 564,61 Millionen Social-Media-Beiträge sowie 4.678 Suchanfragen und KI-Eingabeaufforderungen umfassen, wobei der primäre Untersuchungszeitraum von August 2025 bis August 2026 reicht. Ausgewählte Analysen stützen sich auf längere historische Zeiträume und untersuchen KI-generierte Antworten, um zusätzlichen Kontext zu liefern. In den einzelnen Diagrammen sind die jeweiligen Datumsbereiche angegeben.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundeneinbindung sowie Kommunikation. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing sowie soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen.

Unsere fundierte Expertise, exklusive Datenpartnerschaften und preisgekrönte Produkte, darunter Trajaan, Brandwatch, CisionOne und PR Newswire, bündeln Signale aus Suchmaschinen, sozialen Medien und den klassischen Medien, damit Teams besser verstehen können, was gerade geschieht, die öffentliche Diskussion gestalten und ihre Wirkung verstärken können.

Über 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf Cision, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Ziele zu erreichen.

Kontakt für Presseanfragen: Cision Public Relations: CisionPR@cision.com

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