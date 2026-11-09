EQS-News: Das China International Intelligent Communication Forum 2026 fand in Wuxi statt

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Das China International Intelligent Communication Forum 2026 fand in Wuxi statt



09.11.2026 / 03:35 CET/CEST

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WUXI, China, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Vom 8. bis 10. November findet in Wuxi in der Provinz Jiangsu das China International Intelligent Communication Forum (CIICF) 2026 statt, das gemeinsam von der China Media Group (CMG) und der Volksregierung der Provinz Jiangsu organisiert wird.

2026 China International Intelligent Communication Forum

Im Rahmen des Forums veröffentlicht die Chinese Academy of Social Sciences (CASS) den „2026 Report on the Development of Chinese Cities' International Intelligent Communication Capabilities" (Bericht über die Entwicklung der internationalen intelligenten Kommunikationsfähigkeiten chinesischer Städte 2026), in dem die wesentlichen Merkmale, aktuellen Herausforderungen und innovativen Wege bei der Entwicklung der internationalen intelligenten Kommunikation chinesischer Städte untersucht werden. Außerdem wird eine neue Folge der Originalreihe „Global Youth Talk" veröffentlicht. Vertreter wichtiger Kulturprojekte in Wuxi unterzeichnen auf der Bühne Verträge. Im Rahmen des Forums wurde zudem die „Wuxi Initiative of the China International Intelligent Communication Forum" (Wuxi-Initiative des Chinesischen Internationalen Forums für intelligente Kommunikation) ins Leben gerufen, in der alle Beteiligten dazu aufgerufen werden, gemeinsam ein neues globales Ökosystem für intelligente Kommunikation aufzubauen, das offen, inklusiv, kooperativ und für alle Seiten von Vorteil ist.

Lu Bingheng, Vorsitzender des Nationalen Technischen Ausschusses für die Standardisierung der additiven Fertigung, Direktor des Nationalen Innovationszentrums für additive Fertigung und Professor an der Xi'an Jiaotong-Universität; Michael Levitt, Nobelpreisträger für Chemie und Mitglied der US-amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften; Ge Yuefeng, stellvertretender Geschäftsführer der China Time and Space Information Group Co., Ltd.; sowie Scott Ross, Gründer von Digital Domain, ehemaliger Senior-Vizepräsident von Lucasfilm und ehemaliger Präsident von Industrial Light & Magic (ILM), gehören zu den Gästen, die theoretische Visionen und praktische Perspektiven vorstellen. Sie tauschen sich über intelligente Kommunikation und den Wandel der Medien, technologische Innovationen und industrielle Entwicklung sowie über das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen und die internationale Zusammenarbeit aus und schaffen so einen Konsens über die zukünftige Entwicklung.

Im Rahmen des Forums finden zudem eine Reihe von Rahmenveranstaltungen statt, darunter das Forum 2026 zur internationalen Vermittlung digitaler Kultur, das AIGC-Forum für digitale und intelligente Industrien, der „Wuxi Dialogue" zur lokalen internationalen Kommunikation, ein Branchendialog hinter verschlossenen Türen, die Gala „Film Music • Wuxi Night" sowie die internationale Medientour 2026 „Experience China Insights from Wuxi".

Cision

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